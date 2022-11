La bandera LGBTIQ+ ondeará en Qatar con una apariencia distinta

En entrevista con CNN, Nasser Al-Khater, director del Comité Organizador del Mundial Catar 2022, remarcó que la homosexualidad no está permitida en tierra qatarí .

Recientemente, el comité organizador de Qatar ha vuelto a dar que hablar al publicar un documento de 16 páginas sobre las normas de vida que deben adoptar los aficionados en el país. Entre ellas, no establecer contacto visual con un qatarí, no acercarse ni abrazar a las mujeres invitadas, vestir con ropa hasta los hombros y las rodillas y no ondear una bandera LGBTQIA+.

No obstante, la bandera LGBTIQ+, tradicional del movimiento «orgullo», sí estará presente en los estadios en Catar durante el Mundial, pero con un ligero cambio.

Por medio de Abdulaziz Abdulla Al Ansari, Director de Seguridad de Catar 2022, advirtió que las banderas de arcoíris en los estadios estarán prohibidas a fin de “proteger” a los aficionados de agresiones.

La homosexualidad está prohibida en el país mundialista: se puede recibir de una pena de uno a cinco años de prisión e incluso acusación de actos de sodomía (ley que define ciertos actos sexuales como delitos).

Alianzas a favor de los derechos

Sin embargo, la Asociación Stop Homophobia se unió a Pantone para diseñar una bandera especial para evadir las restricciones impuestas, transformando la bandera tradicional del arcoíris a blanco, mientras que cada color ha sido reemplazado por su código de color Pantone, lo que hace imposible su distinción por parte de las autoridades.

El resultado de una alianza enfocada en ofrecer alternativas para la libre expresión.

Pese a esto, aclaró que los visitantes serán bien recibidos: “Todos son bienvenidos y se sentirán seguros, es un país tolerante, acogedor y hospitalario”. De igual manera, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se sumó al buen trato que tendrá la comunidad LGBTIQ+ en Catar.