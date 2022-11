México | ¿A quién le bailó esta vez Anitta?

Anitta se presentó en los Latin Grammy 2022 con su éxito “Envolver”, donde demostró una vez más que es la reina indiscutible del perreo.

A mitad de su presentación, la música cambió y empezó a sonar parte de otros temas de la cantante.

La cantante bailó con sus bailarines, y luego bajó del escenario acompañados de ellos y fue directamente a donde se encontraba Sebastián Yatra.

Luciendo un sexy short y top blanco, Anitta le bailó unos segundos a Yatra antes de volver a subir al escenario. El colombiano permaneció sentado y aplaudió animado su presentación.

No se sabe si en el after tuvieron la oportunidad de bailar juntos, pero se sabe que Sebastián estaba un poco enfermo, aunque dijo que eso no le impediría festejar esa noche.