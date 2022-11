si no cooperan, les lanzamos un bombazo

1496209

Alias “el Gordo”, líder de la banda “Los Sanguinarios”, también conocida como “Los Salvajes”, está exigiendo dinero a los comerciantes del sector Alto de Soapire en el municipio Paz Castillo, de los Valles del Tuy, estado Miranda, para comprar bomba, fusiles y una tanquera, según señaló a través de audios difundidos por WhatsApp, el 16 de noviembre.

«Mira mi gente. Escúcheme. Yo les voy a hablar claro. No tengo nada en contra de ustedes. Es ‘el Gordo’ el que les habla por aquí. Tengo unas panas. Esto es una organización de malandros. Miren lo que les voy a decir. Necesitamos que ustedes nos apoyen, ve. Cada uno de los negocios de El Alto. ¿La banda organizada qué es? Es que estamos en todos lados. En la montaña, en El Alto, en El Cartanal, en El Rosario”, se le escucha decir en uno de los audios al hermano del extinto Javier Antonio González Álvarez, alias “el Puti”, quien era conocido como el descuartizador de los Valles del Tuy debido a la forma como mataba a sus víctimas.

Cicpc detiene a presuntos funcionarios de la Dgcim por asesinato de una niña

Como parte de su ultimátum, “el Gordo” agrega: “Si ustedes no nos cooperan, les vamos a zumbar un bombazo. Yo no creo en nadie. No me interesa lo que ustedes vayan a pensar. Así que me cooperan. ¿Esto es por culpa de quién? Por culpa del de la licorería; ustedes van a tener su seguridad y resguardo. Oyó mi viejo. Y a ustedes no les va a pasar nada. Ud. va a dormir con la puerta abierta de su casa. A usted nadie le va a tocar a su familia. Los tenemos ubicados. Ya les hicimos un seguimiento a todos. Y ya conseguí los números. Tenemos ubicadas a las familias y no vamos a llegar a ese extremo, mi gente. ¿Ustedes saben qué vamos a hacer? Ustedes nos van a pagar tanto y después les damos el precio de lo que nos van a dar. Nos ayudan o explotamos todos los negocios. ¿O que quieren? ¿Que los bombardeemos o qué?”.

A sangre fría

El 27 de octubre, “el Gordo” amenazó al alcalde de Paz Castillo, Víctor Julio González, con cometer ataques con granadas y asesinar a sangre fría a personas inocentes, entre ellas, a niños, si no cesaban las acciones policiales en el sector Las Colinas del Alto de Soapire.

Miranda l Banda delictiva amenaza con lanzar granadas y matar a inocentes

Los señalamientos de este hombre se produjeron luego de la muerte de Guillermo Brito, alias «el Milton», a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en El Plan Quinta República de Santa Lucía del Tuy.

Estas amenazas motivaron un amplio despliegue policial; sin embargo, las autoridades no ubicaron a “el Gordo”. “Está escondido en la montaña y se arrepintió de sus amenazas”, dijo un policía a El Pitazo en aquella oportunidad.

Equipo de CorresponsalesSucesos

Equipo de CorresponsalesSucesos