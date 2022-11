sin electricidad no hay reactivación

1495676

Caracas.- El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Enrique Madureri, advirtió el miércoles, 16 de noviembre, sobre la urgencia de atender las necesidades de inversión en servicios públicos fundamentales, como el sistema eléctrico y la red de distribución de agua, que le permitan al sector constructor iniciar un proceso de recuperación y reactivación.

En la convención anual de la CVC, que se celebró el miércoles en Caracas, Madureri adelantó que el sector de la construcción propone un plan de inversión internacional de 10.000 millones de dólares, equivalente a 10% del Producto Interno Bruto (PIB), para atender las necesidades de inversión en la recuperación del sistema eléctrico, red de distribución de agua, transporte e incluso salud pública.

«Lo que requiere el país en este instante es atender el tema de la electricidad porque cuando arranque la construcción, no va a haber luz», alertó Madureri.

El primer vicepresidente de la CVC, Rafael Torrealba, destacó, por su parte, que el plan de inversión es una propuesta para dos años. «Son estimaciones acertadas. Normalmente, en la región se espera invertir entre 6% y 7% en una economía normal para mantener y crear infraestructura. Lo que queremos es romper con la inercia», agregó.

Datos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (Ovsp) correspondientes al primer semestre del año resaltan que, en el caso de la recepción de agua por tubería, solo 27% de la población en 12 de las principales ciudades del país cuenta con el servicio sin alguna interrupción. En lo que se refiere a la electricidad, 62,4% califica de forma negativa la calidad del servicio.

Contexto habitacional

Los representantes de la CVC destacaron que en el ámbito habitacional, la propuesta del sector a la administración de Nicolás Maduro es la revisión de la política, para una ampliación de la participación privada y el ajuste de un marco jurídico que promueva la inversión internacional.

«El déficit habitacional se mantiene y eso solo se podrá atender cuando haya una adecuación de los servicios públicos. Existe un marco legal que es necesario revisar, hay un fondo y esa es la vía para que entre la inversión», destacó Madureri.

De acuerdo con una investigación de El Pitazo en alianza con la plataforma latinoamericana Connectas, el Estado venezolano gastó 95.000 millones de dólares para la construcción de viviendas desde 2011 hasta 2016. No hay precisión de cuántas se construyeron, pues los datos oficiales dan cuenta de estructuras que no existen y otras que no culminaron.

Torrealba destacó que en el país no hay construcción dura generalizada. «Eso se puede ver por la producción de cemento y acero, que sigue en los mismos niveles de hace seis semestres. Según fuentes oficiales, hablamos de aproximadamente 10% de la capacidad instalada en cemento y un poco menos en acero», resaltó.

Caso de Las Mercedes

Consultado sobre la situación en Las Mercedes, en el este de Caracas, sector en el que la temperatura aumentó cuatro grados, un incremento relacionado con la construcciones en la zona y el desplazamiento de la vegetación del lugar, de acuerdo con una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Torrealba dijo que en la CVC no tienen información detallada sobre la situación.

El primer vicepresidente de la CVC señaló como una preocupación que en Las Mercedes, zona en la que confluye el desarrollo de proyectos nuevos con otros que tienen hasta seis años, calculan una disponibilidad de 450.000 metros en un contexto en el que pareciera no haber mercado.

«Es un fenómeno que se estudiará más adelante. El desarrollo que vemos en Las Mercedes es producto de un cambio en la zonificación, lo que generó incentivos; sin embargo, es mucha oferta para el país que tenemos hoy«, concluyó Torrealba.

