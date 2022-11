Urbina: No se puede dejar la salud del pueblo en manos de donaciones

«No hablemos de crisis de salud, porque lo que vivimos es una emergencia humanitaria compleja, lo ha dicho la OMS. Una crisis es algo puntual, no hay agua, llegó, pasó la crisis. No hay medicamentos, llegaron, pasó la crisis. Pero cuando eso se perpetúa por 12 años como ha pasado en Venezuela estamos en una crisis humanitaria compleja. Eso sucede cuando hay terremotos, una desgracia de la naturaleza o una guerra civil. Pero en Venezuela se da por unas políticas que han empobrecido al país». Esa es la opinión de Huniades Urbina, pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina.

Indicó que a falta de un boletín Epidemiológico desde 2016, hay enfermedades infecciosas que vienen haciendo estragos en los más pobres.

¿Cómo está el control de las enfermedades infecciosas en Venezuela?

Cualquier cosa que yo te diga el Ministerio lo puede desmentir porque no hay cifras oficiales en el país. Pero uno se va por la página de la OPS y entonces consigues que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que son las vacunas básicas que se le colocan a niños, adolescentes y adultos para el año 2022, el Ministerio de Salud no compró vacunas, quiere decir que las pocas vacunas que se están colocando este año es porque OPS y Unicef las donaron, y tú no puedes dejar la salud de un pueblo en donaciones. Tú tienes que tener un programa completo, de calidad y oportuno y sólo pedir ayuda internacional cuando tengas alguna falla.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de salud en Venezuela?

Estamos muy mal. No dicho por el Gobierno, porque esa es una información la ocultan, pero la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi), y la Encuesta Nacional de Hospitales de manera extraoficial dicen que los hospitales tienen más de una década como un cajón vacío, son un depósito de seres humanos.

