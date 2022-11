▷ «Condiciones de vida son precarias», venezolanos no cuentan con una alimentación balanceada, asegura Fundaredes #19Nov

La organización no gubernamental Fundaredes, afirmó por medio de las redes sociales que los venezolanos no cuentan con una alimentación balanceada debido a que los hogares no perciben salarios acordes para tal fin.

Añadió que las condiciones de vida son precarias en Venezuela y que las personas no logran cubrir el costo de la cesta básica.

– Publicidad –

“Las condiciones de vida son precarias, los hogares venezolanos no cuentan con salarios acordes para cubrir el costo de la cesta básica, impidiendo que, niños y adultos cuenten con productos balanceados y un equilibrio nutricional”, denunció Fundaredes en Twitter.

La población venezolana “sigue perdiendo el valor nutricional necesario para una vida óptima”, continúan en su denuncian.

Señalan al Estado como uno de los responsables de las actuales condiciones “precarias” de vida.

– Publicidad –

“Crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud, deberían ser los tópicos a fortalecer, sin embargo, la hiperinflación y opacidad del Estado, evidencian graves casos de desnutrición sobre todo en niños de zonas vulnerables y entidades fronterizas”, citan.

Crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud, deberían ser los tópicos a fortalecer, sin embargo, la hiperinflación y opacidad del Estado, evidencian graves casos de desnutrición sobre todo en niños de zonas vulnerables y entidades fronterizas. — FundaREDES (@FundaREDES_) November 18, 2022

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí

– Publicidad –