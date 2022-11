▷ #FOTOS Cardenales toma el liderato de la LVBP tras victoria contra Leones #19Nov

Cardenales de Lara (13-6) venció por marcador de cinco carreras por dos a los Leones del Caracas (13-8) este viernes para tomar el liderato en solitario de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

La sexta victoria consecutiva para los larenses se le adjudicó a Williams Pérez (1-1), quien lanzó por espacio de cinco entradas completas, permitiendo tres hits y dos carreras limpias. El revés se lo llevó Elih Villanueva (3-1), quien permitió cuatro anotaciones en un tercio de labor.

Los encargados de relevar a Pérez en la lomita fueron Jesús Sánchez (1.0 IP, 1 HP), Yapson Gómez (1.0 IP, 1 SO, 1 BB), James Dykstra (1.0 IP, 2 SO, 2 BB) y el cerrador Vicente Campos (1.0 IP, 2 HP) quien se llevó el segundo salvado para el en la campaña. En total, los cuatro relevistas se unieron para ponchar a tres y no permitir rayitas en los cuatro innings lanzados.

A la ofensiva, Cardenales conectó seis inatrapables para remolcar cinco al marcador, siendo dos de ellos, cuadrangulares de dos carreras. Entre los destacados con el madero figuran Hernán Pérez de 3-1 con su cuarto jonrón de la campaña y dos empujadas, Jermaine Palacios de 3-1 con su primer vuelacercas y una traída al plato y Odubel Herrera de 4-1 con un doble.

Cardenales vuelve a la acción vuelve a la acción este sábado frente a las Águilas a las 4:00 PM desde el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Luis Lugo tomará la lomita por los crepusculares por tercera vez esta campaña.

