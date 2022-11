El polémico jurado «fantasma» del Miss Venezuela levanta pasiones

La exmiss Venezuela (1975) Maritza Pineda, quien fue miembro del jurado en el certamen de belleza 2022, denunció que la candidata que dicho grupo había seleccionado no fue nombrada como ganadora del concurso.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pineda precisó que los integrantes del equipo calificador escogieron a miss La Guaira para que representara a Venezuela en el Miss Universo, y a la candidata de Delta Amacuro para que vaya al International, pero ninguna apareció como ganadora en dichos puestos.

En este orden de ideas, manifestó que la respuesta de Nina Sicilia (gerente general del comité ejecutivo) sobre la irregularidad, fue que también existía otro jurado conformado por 20 personas.

“Si ustedes tienen un jurado ya seleccionado, ¿para qué ponen un jurado frente a la pantalla? Hagan ustedes su selección y ya, no hay ningún problema. No nos pongan a nosotros a perder el tiempo, me parece una falta de respeto que no nos hayan dicho que ustedes querían seleccionar a su niña”, expresó Pineda.

Recordemos que en el concurso celebrado el pasado miércoles resultó como ganadora miss Distrito Capital, Diana Silva.

Astrid Carolina Herrera se suma a la polémica

La polémica tras las declaraciones emitidas por el jurado del Miss Venezuela no cesan, la ex Miss Venezuela 1975, Maritza Pineda, quien fue una de las integrantes del jurado expresó su molestia en un video publicado a través de sus redes sociales.

En este sentido, la ex Miss Mundo 1984, Astrid Carolina Herrera apoyó a la ex reina de belleza con un contudente mensaje “aplaudo tu valentía y condeno la manipulación de la voluntad del jurado”.

Asimismo, Herrera enfatizó “Es más creo que es un insulto y falta de respeto tener un jurado doble (si es que eso es verdad) uno para la fachada y otro que maneja los tentáculos oscuros de intereses escondidos” agregando “tanto que criticaron corrupciones pasadas”.