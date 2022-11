EEUU | Un joven de 22 años, el autor de un tiroteo en un club LGTB en Colorado

Un joven de 22 años identificado como Anderson Lee Aldrich está detenido como el presunto autor de un tiroteo producido en un club LGTB en Estados Unidos, en el que han muerto al menos 5 personas.

El jefe de la policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, explicó en una conferencia de prensa que hay además 18 heridos, algunos de ellos en estado crítico, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.

El suceso se produjo en un local para adultos llamado Club Q, que acoge entre otras actividades espectáculos de travestismo, y está siendo investigado como un posible crimen de odio.

Según explicó la Policía, se recibió una llamada de alerta en torno a las 11:56 hora local y unos minutos después varias patrullas acudieron al lugar.

