México | Localizan a Elizabeth Jiménez desaparecida desde el 15 de noviembre, en la alcaldía Álvaro Obregón

Este sábado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que hallaron con vida a la menor Elizabeth Jiménez, quien se encontraba desaparecida después de haber tomado el trasporte escolar en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mediante su cuenta de Twitter, la fiscalía indicó que la menor Elizabeth Jiménez, de 12 años fue localizada en la terminal de autobuses en Pachuca, Hidalgo.

“Localizamos a Elizabeth, sana y salva. Nuestros detectives de @PDI_FGJCDMX la ubicaron en la terminal de autobuses en Pachuca”.

Ante tal hecho, las autoridades señalaron que los familiares de la menor ya fueron informados y pronto los reunirán

Localizamos a Elizabeth, sana y salva. Nuestros detectives de @PDI_FGJCDMX la ubicaron en la terminal de autobuses en Pachuca, Hidalgo. Su familia ya fue informada y pronto se reencontrará con la adolescente. Más información en breve. pic.twitter.com/9KJsAytwAp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 20, 2022

Elizabeth Jiménez desapareció en la alcaldía Álvaro Obregón:

La menor fue reportada como desaparecida, tras no haber regresado a su casa, después de tomar el trasporte escolar de la secundaria diurna 111, la cual se localiza en la colonia Colina del Sur, alcaldía Álvaro Obregón.

Según lo relatado por sus familiares, Elizabeth tomó el trasporte escolar, cuando salió de la secundaria, para regresar a su casa, pero el conductor del vehículo negó rotundamente haberla visto.

Pero después de comprobarle que la menor era una de las pasajeras, decidió cambiar su versión de los hechos, donde aseguraba que Elizabeth se había bajado de la unida antes de llegar a su domicilio, porque había mucho tráfico.

Sin embargo, los familiares informaron a la fiscalía que la menor no podía hacer eso, ya que los adolescentes no pueden bajar solos de la unida sin avisar, por que el trasporte escolar tiene la obligación de llevarlos hasta sus casas, también acusaron al conductor de deslindarse de los hechos y a las autoridades de no proporcionar la ayuda suficiente para localizar a Elizabeth.

“Se está deslindando, el conductor sigue libre, las autoridades de Álvaro Obregón nos tienen dando vueltas de un lugar a otro porque dicen que no les corresponde a ellos de la fiscalía nos mandan al MP y viceversa y mientras, Eli sigue desaparecida, exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que investiguen y que den con el paradero de Eli y la regresen a casa. #DóndeEstaEli? #JusticiaParaEli”, publicó la usuaria @Karla2_go en su cuenta de Twitter.

El día de ayer mi sobrina Elizabeth Jiménez Hernández de 12 años salió de la secundaria Diurna #111 en Colina del Sur, Álvaro Obregón, se subió al transporte escolar y no llegó a casa, el conductor primero negó haberla subido y al mostrarle pruebas de que Eli sí se subió él (1/4) pic.twitter.com/sw6vUy9Ese — Karla (@Karla2_go) November 17, 2022

ZG