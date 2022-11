Cinco datos que te ayudarán a verificar información del sistema Patria

1494713

Caracas.- Existen muchos rumores en torno al uso correcto de la plataforma Patria y la recepción de los bonos. La desinformación podría poner en riesgo los datos del usuario en este sistema caracterizado por otorgar bonificaciones, además de ofrecer otros servicios.

En El Pitazo te mostramos algunos datos verdaderos y falsos que te ayudarán a verificar información acerca del sistema Patria con base en algunas recomendaciones dadas por la cuenta @carnetdelapatria, especializada en estas bonificaciones.

¿La Plataforma Patria tiene gestores de bonos?

No. La Plataforma Patria no cuenta con gestores de bonos a través de redes sociales no oficiales, como cuentas de Twitter, Facebook o canales de Telegram.

¿Cómo reconocer los mensajes de la plataforma Patria para evitar estafas?

¿Los bonos de la Patria se abonan de forma directa?

Sí. Los bonos asignados por la plataforma Patria caen de forma directa y sin escaneo. El único requisito requerido para recibir estas bonificaciones es contar con un registro en el sistema Patria, mantener la información actualizada y llenar periódicamente las encuestas disponibles en la página.

¿Debo pagar una comisión para obtener los bonos de la Patria?

No es necesario pagar una comisión para acceder a los beneficios de los programas de protección social ofrecidos a la población por medio del sistema Patria.

Si algún sistema o persona le invita a efectuar pagos con la finalidad de recibir bonificaciones del sistema Patria no acceda a estas prácticas, ya que podría tratarse de una estafa.

¿Quién tiene autorización para validar los beneficios a través de la plataforma Patria?

Según explica la cuenta carnet de la Patria, los únicos autorizados para validar beneficios a través de esta plataforma son los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela, por medio de la aplicación veQR.

Claves | ¿Cómo recargar el monedero Patria desde el Banco de Venezuela?

¿Es posible recargar el monedero Patria a través de un banco?

Sí. Recargar el monedero Patria es sencillo, para lograrlo el usuario deberá realizar una transferencia de fondos a una cuenta dispuesta por el Banco Central de Venezuela (BCV) para este fin. Una vez realizado el proceso, el monto transferido será acreditado de forma inmediata en el monedero de la plataforma.

No obstante, se debe tener en cuenta que el monedero Patria solo permite realizar recargas desde y hacia cuentas de un mismo cliente. Es decir, la persona interesada en transar fondos deberá transferir bolívares de su cuenta bancaria a su propio monedero Patria, por lo que es imposible, aún, recargar las cuentas de terceros.

Estos son algunos tips que esperamos que te ayuden a garantizar un mejor uso de la plataforma Patria.

Es importante recordar que esta aplicación, además de tramitar la recepción de bonos, permite al usuario realizar recargas móviles e inclusive ejecutar pagos de servicios básicos.

Aymara HigueraEconomía

