EEUU | Biden alerta de las crecientes amenazas contra el colectivo LGBTQI+

Unas horas después del tiroteo masivo en un club nocturno estadounidense que ha acabado con la vida de al menos 5 personas, el presidente Joe Biden aseguró este domingo que hay una «epidemia» de agresiones contra el colectivo LGBTQI+.

«La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTQI+ en todo nuestro país y las amenazas de violencia van en aumento», apuntó el presidente en un comunicado.

El suceso se produjo en el municipio de Colorado Springs en un local para adultos llamado Club Q, que acoge entre otras actividades espectáculos de travestismo, y está siendo investigado como un posible crimen de odio.

We must address the public health epidemic of gun violence in all forms. I signed the most significant gun safety law in nearly three decades, but we must do more.

And we must drive out the inequities that contribute to violence against LGBTQI+ people. We cannot tolerate hate.

— President Biden (@POTUS) November 20, 2022