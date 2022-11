Estilista oficial del Miss Venezuela sacó todos los trapos sucios del certamen

El reconocido estilista venezolano Jesús Rafael González, quien ha realizado grandes trabajos a reinas de belleza, se una a la ola de personas que han manifestado su desagrado con las acciones de la Organización Miss Venezuela en este año 2022, bajo cúpula del Poliedro de Caracas.

Mediante un comunicado en la red social de Instagram @byjesusgonzalez, el hombre realizó un carrete de fotos con un comunicado bastante contundente para el certamen de belleza nacional.

Luego de unas palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo, por toda la dedicación y esfuerzo para “la noche más linda del año”, Jesús Rafael González expresó que “Ahora bien, invertir tiempo, dinero, mucho trabajo para los días del gran evento, no tener la certeza si estaba invitado o no, si tenía acceso o no, después de hacer la consulta a diversos actores dentro de la organización”.

Asimismo, manifestó la falta de respeto que sintió por parte de la organización y dijo que “Luego de ver el peloteo de responsabilidades entre la empresa organizadora y la que representa el certamen, me parece una falta de respeto hacia mi persona y al equipo de trabajo que dirijo, sin embargo, nunca me hizo dudar de nuestro compromiso y responsabilidad asumida, así que decidí enviar al staff al Poliedro de Caracas, para cumplir cabalmente con lo acordado”, entre otras palabras por parte de González.

