La fallecida quedó identificada como Yelitza Margarita Romero Vallés y el hombre al que la policía señala como presunto victimario se llama Oger Rafael Yépez Gil, de 36 años, quien está prófugo de la justicia

Fecha de publicación: 2022-11-21 20:02:10

