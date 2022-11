Murió Jason David Frank, el Power Ranger verde

La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, varias personalidades han reportado la muerte a los 49 años de Jason David Frank, el actor que durante muchos años encarnó el papel de Tommy Oliver, el famoso Power Ranger verde en la conocida serie de acción Mighty Morphin Power Rangers. La triste información comenzó a inundar las redes sociales debido a la publicación de uno de sus grandes amigos, Mike Bronzoulis.

“Adiós a mi hermano de otra madre Jason David Frank. Todavía estoy en shock. Me siento terrible. Me llamó y me dejó un mensaje, pero me tardé demasiado en contestar. Jason era un muy buen amigo y lo extrañaré. Amor y oraciones para su esposa Tammie y sus hijos”, fue el mensaje de Bronzoulis en Facebook. Fue a partir de esta publicación que la noticia se esparció por todas las redes sociales recordando al famoso Power Ranger verde.

Otros medios como IMDB también han informado sobre la posible muerte de Jason David Frank, aunque, todavía no hay más detalles sobre las causas. El actor originario de California también era un experto en las artes marciales mixtas. En el año de 1993 se integró al elenco de la serie de acción Power Rangers convirtiéndose en el personaje favorito de millones de seguidores. El personaje de Tommy Oliver era el líder de los Power Rangers. En la segunda temporada, aparece como el Power Ranger blanco.

Rip Jason David Frank. The Greatest Power Ranger to have ever lived pic.twitter.com/8XDCRGEq36 — PuglifeGames (@PuglifeGamess) November 20, 2022

QEPD Jason David Frank. pic.twitter.com/nFkG83phPo — La Cosa Cine (@lacosacine) November 20, 2022

