“No sé por qué lo mataron”

Caracas.- La madrugada del 23 de octubre, la vida de Dailys Jiménez se enlutó. Eran las 2:00 am cuando uno de sus sobrinos llegó a su casa para avisarle que su segundo hijo, de 16 años, había recibido un disparo. «Yo corrí y corrí, pero cuando llegué a la clínica ya se lo habían llevado», relató la madre del joven.

Jiménez hace referencia a la Clínica Popular La Dolorita, lugar al que llevaron a Joiver Alcántara luego de que un desconocido le hiciera un disparo a quemarropa en la cabeza. No recibió atención médica, por lo que lo trasladaron al hospital Ana Francisca Pérez de León.

Aproximadamente a las 2:40 am, Alcántara ya no tenía signos vitales. Desconoce la razón por la que le quitaron la vida a su hijo y asegura que no la tendrá, pero pide justicia para que no se repita un caso similar. “Todavía no entiendo por qué lo mataron. Hasta el sol de hoy no tengo respuestas de lo que pasó y no las voy a tener”, relató a El Pitazo este domingo, durante una caminata por la paz que organizaron vecinos de la comunidad.

Los vecinos abogan por la unión de la comunidad y piden paz | Foto: Ronald Peña

La madre de la víctima aclaró que su hijo tenía 16 años, se encontraba en la calle conversando con amigos y el desconocido le solo disparo. “Es mentira que mi hijo tenía 18 años, que estaba hablando con la esposa de una persona mala conducta de la zona y que le dieron múltiples disparos”, insistió.

Asimismo, comentó que la persona que le quitó la vida a su hijo es un hombre de aproximadamente 50 años, que está acostumbrado a consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes para buscar problemas. “Él amedrenta mucho con armas de fuego a las personas”, contó Jiménez. Según la información que ella maneja, el culpable es un vecino del sector Juan XXIII de La Dolorita.

Actualmente, Jiménez siente miedo de que tras este hecho arremetan contra su otro hijo.

Con pancartas en mano, los vecinos de La Dolorita exigieron justicia y paz | Foto: Ronald Peña

Soñaba con ser basquetbolista profesional

Joiver Alcántara era el segundo de tres hermanos. Estudiaba cuarto año de bachillerato en el Liceo Francisco Isnardi de la misma parroquia y en sus tiempos libres trabajaba con su papá como ayudante de construcción.

También era deportista y soñaba con convertirse en un basquetbolista profesional. “Mi hijo no se metía en problemas y mira cómo le quitaron la vida”, condenó.

