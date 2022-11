Pacientes oncológicos de Nueva Esparta viajan a otros estados para recibir tratamiento

Debido a la falta de unidades de radioterapia en el estado Nueva Esparta, los pacientes oncológicos se han visto en la necesidad de tener que trasladarse a los estados Aragua, Sucre y Distrito Capital para poder continuar con sus tratamientos.

La Unidad Oncológica Dr. Modesto Rivero González, es la única en la isla, y fue inaugurada en el año 2012 con el fin de que los pacientes no tuvieran que trasladarse a la ciudad de Caracas. Pero un año después, en 2013, los pacientes advertían de las fallas que presentaba el centro de salud.

Evelio Hurtado, un paciente oncológico, relató en declaraciones a VPITV «Si no te haces la radioterapia se pierde todo el esfuerzo de la quimioterapia. Muchos pacientes no tienen recursos para ir a Maracay o Caracas a tratarse, además, allá se hacen colas para poderse atender. Muchos han pacientes oncológicos muerto porque no reciben el tratamiento».

