PayPal cobrará comisiones a cuentas inactivas

La plataforma de pagos y transacciones, PayPal, anunció que cobrará comisiones a usuarios que posean cuentas que presenten inactividad.

El sistema de pagos más popular del mundo, comunicó que tiene pensado realizar este cobro desde el pasado 28 de noviembre.

Según señala la compañía, se retirarán fondos en cuentas que tengan nula actividad en los últimos 12 meses.

Asimismo, anunció que tras 60 días sin actividad, eliminarán la cuenta al usuario.

La información alarmó a muchos usuarios que utilizan la plataforma de PayPal de manera esporádica. Sin embargo, la compañía dio un respiro con una noticia que amortigua un poco el anterior comunicado.

Según PayPal, usuarios que no tengan dinero en su billetera, no se les cobrará comisión alguna; esto quiere decir, que no existirán usuarios que lleguen a tener saldo negativo por estas comisiones.

Según directivos de la plataforma, el cobro para cuentas inactivas será de unos 10 dólares aproximadamente. También se tomará en cuenta que si el usuario inactivo tiene saldo, pero no llega a esa cantidad, se le restará lo que tenga disponible.

La recomendación de la plataforma, es que los usuarios traten de hacer compras esporádicas en tiendas digitales.

PayPal tiene respaldo en otras aplicaciones como Nintendo, PlayStation o Apple.

Otra manera de mostrar actividad en la cuenta, es mover el dinero de una cuenta a otra, incluso donar a organizaciones.