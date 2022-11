Perú | Exportaciones bordearon los US$ 48,000 mlls. y crecen 11%

Los envíos a Qatar, una de las economía mas grande del mundo, crecieron 72.3% a setiembre, informó Adex

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, informó que las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron entre enero y septiembre los US$ 47,827 millones, y crecieron 11,1 % respecto a lo registrado en el 2021.

Esta expansión fue el resultado de mayores precios y volúmenes, destacando los crecimientos de las exportaciones de gas natural licuado (+307%), ácido sulfúrico (+245%), antracita (+202%) y café (+146%).

Los principales destinos de los productos peruanos, en los primeros nueve meses del año, fueron China (US$ 16 170 millones), Estados Unidos (US$ 6 209 millones), Unión Europea (US$ 5 140 millones), Japón (US$ 2 319 millones), Corea del Sur (US$ 2 116 millones), Canadá (US$ 1 919 millones), Reino Unido (US$ 1 542 millones), Chile (US$ 1 482 millones), Brasil (US$ 1 235 millones) y México (US$ 601 millones).

Evaluación

El Mincetur precisó que la exportación pesquera, tradicional y no tradicional, llegó a US$ 3 329 millones al tercer trimestre de 2022, valor 1,3 % mayor al registrado en 2021, destacando las ventas de pescado congelado (+30,1 %) y langostino (+25,8 %). Solo en setiembre, la exportación pesquera creció 20,1%.

Por su parte, los envíos agropecuarios, tradicionales y no tradicionales, alcanzaron los US$ 6 765 millones, un crecimiento del 18,7 % entre enero y septiembre, destacando, junto al café, las mayores ventas de aceite de palma/palmiste (+103%) y tara (+43 %). La exportación de fruta, que explica 51% de la agroexportación, creció 7% por la mayor venta de arándano (+32 %), mango congelado (+21%) y uva (+13%).

Envíos a Qatar

De otro lado, según un reporte de la Asociación de Exportadores (ADEX), los envíos envíos peruanos a Qatar sumaron US$ 491,676 entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento de 72.3% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 285,420), resaltando la demanda de la oferta no tradicional, principalmente madera moldurada, granada y quinua.

En el periodo analizado solo se registraron despachos en cuatro subsectores. El principal por monto exportado fue la agroindustria con US$ 190,370, seguido del químico con US$ 143,771, maderas con US$ 138,918 y prendas de vestir con US$ 18,616.