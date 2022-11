▷ 15 dólares costará un kilo de pan de jamón en Táchira #22Nov

Trabajo de www.lanacionweb.com

“Nosotros los panaderos tachirenses realmente estamos bien preparados para atender la demanda de pan de jamón para esta Navidad”. Así lo aseguró el ingeniero Ramón Hernández, presidente del Consejo de Panaderos del estado Táchira, Consepan, advirtiendo además que el precio del pan estará entre 10 y 15 dólares por unidad, según su peso.

Dijo Hernández en cuanto a la materia prima para la elaboración del tradicional manjar navideño: “Creo que no va a haber ningún inconveniente. Hay buen surtido de jamón, y la materia prima se consigue en buena cantidad en San Cristóbal”.

Informó que igualmente, en cuanto a la producción misma del pan de jamón, tampoco habrá inconveniente. Puede suponerse, señala Hernández, que todas las panaderías de San Cristóbal están en capacidad de producir su propio pan, para atender la demanda de su clientela.

“Ahora mismo, los panaderos están entusiasmados. Hay un gran movimiento, una buena actividad económica que nos tiene entusiasmados; y con base en ello, consideramos que efectivamente vamos a contar con un buen pan de jamón, como es tradicional en todas las panaderías del estado para esta navidad”.

Hablemos del precio

Requerido sobre más detalles en cuanto al precio del pan de jamón, explicó: “Nosotros creemos que estará en entre diez y quince dólares”, o su equivalente en moneda nacional al cambio oficial del BCV, o en pesos colombianos”.

El pan de un kilo, dijo, que es el más grande, costará unos 15 dólares, dependiendo por supuesto de los costos de cada panadería, y hay que tomar en cuenta que el pan de jamón se vende según su peso. Hay también un pan de medio kilo, o de 600 gramos. Incluso hay panaderías que lo hacen de 450 gramos, y así según el peso, el promedio es 15 dólares el de un kilo.

“Quiero recalcar que estos 15 dólares incluyen tanto el IVA como el IGTF. Las panaderías promediarán todos estos factores, pero en todo caso, el precio del pan oscilará entre diez y quince dólares”.

¿Cómo estuvo este año para la industria panadera?

Este año, las fluctuaciones de la frontera generaron una variación en el último trimestre. Veníamos trabajando con suficientes insumos, durante todo ese tiempo, pero el último trimestre fue movido por el tema de la reapertura de la frontera. Muchos no estaban preparados para afrontar esta situación, no tenían los permisos necesarios para traer la materia prima, por lo que hubo bajones. Pero, por otro lado, la industria nacional nos ofreció buena cantidad de los insumos necesarios, y eso estabilizó la situación, o sea, no tuvimos prácticamente problemas.

Ese fue el único inconveniente, que no lo es tal, sino una cuestión normal del mercado, pero durante todo el año esperamos por este diciembre, que es el mes que los panaderos tienen para “salvar la patria”. Durante el resto de año, fue duro. Recordemos que nosotros utilizamos el pan tachirense como el principal souvenir nuestro. Cada quien que viaja se lleva su pancito para donde sea que vaya. Pero como no se podía viajar, ni en autobús ni en avión, pues eso afectó seriamente nuestra producción. Por eso ahora estamos en el rescate del pan tachirense, y creo que esta actividad va a transformar el sector panadero del estado, con muy buenas perspectivas.

¿Los niveles de empleo se están reactivando?

La idea es subirlo. Por la pandemia, el bajón fue aproximadamente de 37%. Durante este año venidero, creemos que se va a equilibrar. Ya se está viendo recuperación, incluso hay panaderías nuevas. En San Cristóbal hay ahora 408 panaderías, y en todo el estado, hay más o menos 1.350.

Pero, concluye, también hay que contar con que existen aproximadamente en el estado unos dos mil productores artesanales, que sin duda afectarán positivamente los niveles de empleo en el sector.

