Colombia A José Félix lo están usando: María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que no cree en los diálogos de paz con el ELN y que a su esposo lo están usando para validar un proceso que no va para ningún lado.

En entrevista exclusiva con Minuto30.com, la congresista opositora del Gobierno Petro aseguró que inteligentemente el Jefe de Estado involucra en su estrategia de paz a los ganaderos, para legitimar sus diálogos con un grupo de asesinos.

Aunque señaló que no está de acuerdo con la presencia de su esposo en el equipo negociador del Gobierno, dijo que el presidente de Fedegán aceptó por indicación del expresidente Álvaro Uribe. Reveló que el ex presidente utilizó la expresión “ miren mis canas” para darle solidez a su argumento de que “ es mejor estar que no estar”. Ante esto la senadora dice que es verdad que el ex mandatario “ tiene una veteranía y eso da unos pies pausados, sólidos, pero yo en verdad no me hago falsas expectativas frente a esos diálogos”, apuntó.

La senadora se pregunta ¿Cuántos años más tenemos que sacrificar la justicia con la falsa idea de que así se consigue la paz?.

También le puede interesar:

En la Cámara quieren revivir el voto obligatorio https://t.co/kwoyUr5e2Y — Minuto30.com (@minuto30com) November 22, 2022

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Eduardo Lopez Hooker

Fecha de publicación: 2022-11-22 17:33:58

Fuente