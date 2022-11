EEUU | Sindicato amenaza con huelga de trenes en temporada festiva en EE.UU.

Uno de los principales sindicatos ferroviarios de Estados Unidos rechazó este lunes un acuerdo tentativo que se había negociado en septiembre para evitar una huelga general, amenazando con convocar un paro a partir del 9 de diciembre.

Un 50,87 % de los trabajadores de la División de Transporte del Sindicato SMART rechazó el pacto preliminar alcanzado, según un comunicado.

«Todo esto se puede resolver a través de negociaciones y sin una huelga. Un acuerdo sería lo mejor para los trabajadores, los ferrocarriles, los transportistas y el pueblo estadounidense», escribió el presidente del sindicato, Jeremy Ferguson.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, añadió también hoy que el parón de la actividad sería «inaceptable» por el «daño» que provocaría en los negocios, las familias y el conjunto del país, y pidió que las partes avancen «de buena fe» para solucionarlo.

In a split decision, SMART-TD yardmasters ratified the TA, while train and engine service members have voted to reject the TA. BLET members voted to ratify the tentative agreement. SMART-TD now plans to return to the negotiating table. Read more: https://t.co/vTaKQA0XUM

— SMART Union (@smartunionworks) November 21, 2022