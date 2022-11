Lasso llamó “hipócritas” a los que criticaron a Maluma por su presencia en Qatar 2022

El cantante venezolano, Lasso, se mostró en contra de las recientes críticas que ha recibido Maluma, a raíz de su participación en el show de antesala de Qatar 2022. El intérprete de “Ojos Marrones”, tildó de “hipócritas” a quienes arremetieron contra el artista colombiano, pues también son “cómplices” al consumir el evento.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lasso, se mostró muy molesto en contra de las críticas a Maluma, y arremetió en contra de sus detractores, quienes en los últimos días han evidenciado su ofuscación hacia el cantante colombiano, por participar parte del Mundial Qatar 2022, pese a que el país transgreda los derechos humanos.

El venezolano calificó de hipócritas a los internautas que critican la presentación de Maluma en el FIFA Fan Fest en Qatar, pues los mismos que arremeten contra el colombiano, son los mismos que consumen todos los partidos de la Copa del Mundo.

“Si vas a tirarle hate a Maluma por cantar en la inauguración del Mundial, pues muy bien y muy digno, pero entonces no puedes ver ningún partido, o consumir nada que tenga ni pizca que ver con el evento. Es la única manera de no ser cómplice, todo lo demás es ser hipócrita”, escribió Lasso.

Las redes sociales reaccionan a las palabras de Lasso

Tras lo mencionado por Lasso, los usuarios de redes sociales, no evitaron presentar su opinión, generando un debate en la casilla de comentarios de su post en Twitter.

“Tu no puedes comparar a una persona aficionada con el fútbol que no le queda de otra, con un artista que se está beneficiando directamente del evento”; “Genial Lasso! Normalicemos la misoginia, homofobia, explotación laboral, denigración de derechos humanos, etc. Normalicemos todo eso y viva Maluma. Viva Qatar. Viva el mundial”; “Pues no. No es mi culpa que la corrupción de la FIFA llevara El Mundial a ese país. Veré los juegos y criticaré a Qatar todo lo que quiera, incluyendo a su partida de cómplices que van por dinero”; “Mas bien nada que tenga que ver con violar los DDHH, no consuman Shein, no usen celulares, etc, nada que explote a los humanos ya que a tantos repentinamente les importan los DDHH”, fueron algunas de las reacciones de algunos usuarios de Twitter.

Por su parte, Maluma ha evitado hablar sobre su participación, incluso, al ser consultado en una reciente entrevista, el colombiano se mostró muy molesto y abandonó el set para evitar dar detalles sobre su participación en Qatar 2022.

si vas a tirarle hate a Maluma por cantar en la inauguración del Mundial, pues muy bien y muy digno, pero entonces no puedes ver ningún partido, o consumir nada que tenga ni pizca que ver con el evento. es la única manera de no ser cómplice, todo lo demás es ser hipócrita. — lasso🏃‍♂️✂️ (@LassoMusica) November 19, 2022

Fuente: Studio 92