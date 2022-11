“Más allá de soñar con ser Miss Venezuela, yo me visualizo dejando una marca en mi país”

El Miss Venezuela 2022 regresó al Poliedro de Caracas para celebrar la edición 70 del certamen con un espectáculo más tecnológico. Además de Silva, Andrea Rubio se coronó como Miss Venezuela Internacional. Tras el certamen de belleza, las nuevas reinas conversaron con El Diario sobre el evento y destacaron que se prepararán para representar al país de la mejor manera | Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

Un espectáculo de más de cuatro horas en el Poliedro de Caracas y varios percances técnicos durante la transmisión para televisión y streaming cerró con la coronación de Diana Silva, como Miss Venezuela, y de Andrea Rubio, como Miss Venezuela Internacional. El esfuerzo de actualizar el certamen de belleza en el ámbito tecnológico, llevarlo de un estudio al histórico recinto y traer de vuelta a la animadora Maite Delgado fue aplaudido por gran parte de los venezolanos.

Las soberanas de la edición 70 del concurso recibieron sus bandas y sus coronas de la mano de sus antecesoras, Amanda Dudamel e Isbel Parra, respectivamente. La selección de Silva como la ganadora la noche del 16 de noviembre generó debates entre los jueces y fanáticos, ya que consideraron que no fue la que respondió mejor. Tras la ronda de preguntas dieron por triunfadora a La Guaira o Delta Amacuro. Los asistentes al evento respondieron con sorpresa, luego las reinas fueron retiradas del escenario del Poliedro de Caracas, el cual no logró llenar todas sus gradas.

La Organización Miss Venezuela aclaró que en la selección se tomó en cuenta parte del equipo que trabaja en esa empresa, por lo que la decisión sobre la ganadora fue compartida. Fueron más de tres meses de preparación en los que distintas personas vieron los avances de cada candidata. La Miss Venezuela Diana Silva señaló el 17 de noviembre en su primer encuentro con los medios de comunicación que cuando respondió en la noche final se encontraba nerviosa, pero ahora está dispuesta a trabajar para evolucionar así como ocurrió durante su preparación.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

Siempre he tenido presente que uno no puede categorizar a una miss, a una chica o a una persona por cómo responde ante esa situación donde tenemos pocas horas de sueño, donde podemos estar nerviosas por un mal comentario que se pudiera escuchar en el público. Sé que mi respuesta no fue la mejor, di el 100 % de mí durante todo el concurso y eso se ha visto reflejado. Si algo aprendimos todos fue que a una reina de belleza no se le prepara únicamente para una noche, sino para una responsabilidad a futuro”, dijo Silva.

Diana está consciente de que puede o no recibir el apoyo de la gente y revela que comentarios del público la noche final la afectaron. En cualquier caso resaltó que disfrutó el evento de principio a fin. Su objetivo ahora, según comenta, será mejorar en distintos aspectos para prepararse para el Miss Universo. “Podemos estar no conforme con todo, pero tenemos que apreciar y aplaudir el trabajo de las personas que con tanto esfuerzo cumplieron uno de nuestros sueños”, subrayó la Miss Venezuela 2022.

Diana Silva llegó al Miss Venezuela con varias coronas en su historial

Durante su encuentro con la prensa, Diana Silva recordó con nostalgia su infancia y su camino por los certámenes de belleza nacionales e internacionales. A sus 6 años de edad su tía le decía que algún día sería Miss Venezuela. A los 10 años de edad vio a Dayana Mendoza triunfar en el Miss Universo. Durante su juventud no solo visualizó una corona, sino una plataforma con la que pudiera viajar por el mundo y ayudar a los demás.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

Cuando me postulé al Miss Venezuela me estaba graduando de tripulante de cabina, que va de la mano con lo que siempre he pensado: más allá de soñar con ser Miss Venezuela, yo me visualizo dejando una marca en mi país, siendo una persona que aporta”, destacó Silva.

Además del Miss Venezuela, en 2012 ganó el Teen Model Venezuela, en 2015 el Beverly Model Venezuela y meses más tarde ganó el Beverly Model Internacional. En 2016 quedó en el top 10 del Miss Bolívar rumbo al Miss Venezuela, en 2017 ganó el Miss Turismo Venezuela y ese mismo años se coronó como Miss City Tourism World. En 2018 ganó la corona del Miss Earth Venezuela y participó en el Miss Earth International, donde se posicionó como una de las ocho semifinalistas.

Siempre he tomado los concursos de belleza como una plataforma y he apreciado la formación que nos dan a cada una de las participantes. No puedo comparar la formación entre concursos, porque siempre va de la mano de la organización. Siempre me visualicé estando en el Miss Venezuela y justamente utilicé la oportunidad de participar en otros certámenes, tanto nacionales como internacionales, para estar aquí”, dijo para El Diario la Miss Venezuela.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

En 2022, con 25 años de edad, 1,80 metros de estatura y una figura acorde con los estándares de los certámenes de belleza internacionales, Silva logró la corona del Miss Venezuela. Además de modelo y miss, es tripulante de cabina y estudiante de Publicidad mención Mercadeo.

Recordó que el primer concurso de belleza lo ganó aproximadamente a los 16 años de edad. Ahora que se alzó con la corona más importante del país, le dedica el logro a su familia, a quienes han presenciado su crecimiento y a quienes han colaborado en su preparación. Subrayó que su objetivo ahora es evolucionar.

“Fue un reto personal. Me visualicé aquí, desde chiquita dije, si yo quiero estar ahí, lo tengo que hacer de la mejor manera. Eso se logra preparándose. Mientras uno más adquiere experiencia, se va desenvolviendo mejor. Lo que me han enseñado los concursos es que tú puedes conectar con las personas, sin la necesidad de hacer una pasarela”, agregó la caraqueña.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

Abiertas a las posibilidades

Certámenes como Miss Universo han tomado medidas para adaptar los estándares de belleza y ser más inclusivos, lo que ha logrado que se acepten personas transgénero y próximamente madres profesionales. Cuando se les preguntó a las reinas venezolanas qué opinaban al respecto, ambas se mostraron a favor de que cualquiera pueda cumplir sus sueños.

Siempre habrá algo que uno pueda mejorar, no creo que nosotros como organización tengamos que dar un paso. Estamos abiertos a todas las posibilidades, de cumplir el reglamento del concurso internacional. Es estupendo como cada día le vamos dando paso a nuevas oportunidades para que todas las personas puedan cumplir sus sueños”, dijo para El Diario la Miss Venezuela 2022.

Andrea Rubio, Miss Venezuela Internacional, también opina lo mismo, pues ella también ha trabajado por lograr sus sueños. Es de Caracas, licenciada en Comunicación Social, modelo profesional y creadora de contenido digital. La joven de 23 años de edad se mudó a Colombia a los 17 años de edad para ser modelo y en 2019 ganó un reality de Caracol Televisión: La Agencia: batalla de modelos. Allí conoció a una mujer transexual y destacó el valor de su amistad.

Andrea Rubio, Miss Venezuela Internacional. Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

“Me encanta que se esté abriendo el panorama a muchísimas más personas para que puedan cumplir sus sueños y para que puedan estar aquí paradas para que puedan mostrar sus voces y digan: ‘esta soy yo, estas son mis ideas’. Debemos mostrar cómo son las mujeres venezolanas, tu identidad, tu cultura. Es mucho más que solo belleza”, dijo Rubio.

Mientras trabajaba en atención al cliente en una funeraria, Silva entendió que su misión es aportar y que cada persona se sienta bien como es. Espera trabajar en ello durante su reinado. Aplaude el lema del Miss Venezuela, “hacer de la belleza un movimiento que empodere a la mujer venezolana”.

“Más allá de lo que uno pueda hacer para resolver un conflicto, no importa la gravedad del mismo, siempre tiene que haber una posición de entendimiento. Cada cabeza es un mundo. Cuando tratas de resolverlo, no importa si tú firmas o no un documento, sino la intención que tengas de resolverlo”, señala Silva quien apuesta a la tolerancia ante un mundo que vive situaciones complejas.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

La salud mental también importa

Durante su participación en el Miss Earth 2018, Diana Silva sufrió un desmayo, cuestión que para muchos le valió la corona del certamen internacional. Al recordar la experiencia, hace cuatro años, tuvo que salir de la esfera pública debido a que fue un momento triste para su vida. Además, vivió un tiempo fuera de Venezuela y parte de su familia también estaba fuera del país.

Llegué a sufrir depresión, porque todo por lo que había trabajado durante mucho tiempo se había ido en solo minutos. Salgo de mi zona de confort y por la situación económica empiezo a trabajar. Dije, ‘necesito ver una versión de mí que no conozco’. Fue cuando empecé a trabajar en una funeraria, en atención al cliente, y allí fue cuando entendí cuál era mi propósito con los concursos: el servicio, entender, escuchar o alegrar a las personas”, recordó Silva.

Ambas ganadoras concordaron con que se debe aportar en materia de salud mental en distintos espacios. Debido a lo que vivió, Silva apuesta a la inteligencia emocional. Le gustaría concientizar al respecto en los colegios o a quienes no tengan acceso a la información para poder superar las adversidades. Rubio destaca que el certamen la ayudó a fortalecer la solidaridad y le gustaría dejar una huella positiva difundiendo el mensaje.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

Siempre trato que con mi contenido pueda llegar a ser cercana al público. Soy una persona enfocada, si voy a hacer algo, trataré de conectarme al 100 % en lo que estoy haciendo. En la competencia, para poder estar tranquila conmigo, necesitaba también desconectarme un poco de tantos comentarios porque siento que te agobian, a veces uno debe necesitar encontrar serenidad y paz para centrarse un poquito. Quiero poder conectar mucho más y tener tiempo para responder cada mensaje”, expresó Andrea Rubio.

Todas pueden cumplir el sueño de ser Miss Venezuela, si así lo desean

A juicio de Rubio, la belleza no solo está en lo físico, sino también en la personalidad y en la esencia. Ella y su compañera mantienen el compromiso de enseñar herramientas a otras personas para que se sientan seguras de sí mismas. Para la Miss Venezuela Internacional, una de sus metas será trabajar por ayudar a las mujeres a subir su autoestima.

Ambas sueñan con que cualquier mujer que tenga el sueño de ser Miss Venezuela lo cumpla, a pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales que atraviesa Venezuela. Así como Diana Silva y Andrea Rubio, distintas mujeres acuden a los certámenes para incursionar en la industria del entretenimiento o promover iniciativas sociales, como han hecho otras exreinas de belleza.

Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)

“Habrá situaciones en las que el país esté mejor o peor, pero realmente lo que importa es lo que nosotros tengamos como venezolanos para hacer que el país mejore. Hay un dicho que dice que ‘Venezuela está mejorando’ o ‘ya cambió’, ‘se arregló’, y no, a Venezuela la estamos arreglando. Hoy en día sigo en mi país para cumplir con mi deber, para trabajar por mejorar”, subraya Diana Silva.

Ahora que Venezuela tiene nuevas reinas, comienza un año de preparación para que Silva y Rubio representen al país en el Miss Universo y Miss Internacional, respectivamente. Y para quienes no ganaron, como dijo Maite Delgado durante la noche del Miss Venezuela 2022, se abre un mundo de posibilidades donde también pueden crear proyectos de alto impacto y promover iniciativas sociales que dejen una huella en el mundo.

