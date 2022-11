México | ¡Dicen, diiicen! | Capital México

El Pico del Pollo |

Por Alfredo Albíter Sánchez

Deshacer el entuerto en que nos han metido a los millones de mexiquenses por la histórica pelea de los Valle de México y Toluca, sumado a la zona Oriente, un poco el sur y más el norte -Atlacomulco y municipios que le acompañan- será una labor titánica, que no imposible…

Para nadie es secreto, habitantes de municipios conurbados a la Ciudad de México, se sienten más chilangos que los propios habitantes de la capital del país…

“En la capital nos tienen olvidados”, solían decir algunos. Otros, como los políticos, aseguraban había una especie de cofradía cuya misión era impedir la llegada al poder de alguien distinto a la clase política de Toluca…

Ya iremos hablando de otras, también señaladas como leyendas urbanas, que dieron origen a esa “sana distancia” entre valles y zonas…Ya le seguimos.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen, durante su primer informe legislativo y de gestión social, el coordinador de los legisladores locales del PRI, Elías Rescala, recalcó que el tricolor está trabajando desde la Legislatura para que las nuevas generaciones tengan un mejor Estado de México…

Obvio, con ello vendrán mejores condiciones de vida, perspectivas mayores y un sinfín de cosas positivas en lo personal y social…

Nosotros insistimos en este espacio, dar la oportunidad a los jóvenes no es trabajar para el futuro, pues ya son el presente, pero más aún, invertir en ellos es la seguridad de que en el corto plazo contaremos con líderes comprometidos y con visión de futuro. Ájale, ese trompo no cualquiera se lo avienta a la uña, quitarse ese estigma de defender ese pedacito de selva que toca, no es para egos más allá de dos pisos y el líder de los diputados priistas lo ha entendido muy bien, apoyando a quienes tienen deseos, facultades y más, muchos más…

Otros emplumados en el hilo me cuentan, el ostentar diversos cargos como presidente, consultor, consejero y profesor universitario no es tarea fácil, pues se requiere mucha preparación y compromiso. Sin embargo, hay quienes trascienden como Pablo Escalante Tattersfield, presidente del Grupo de Tesoreros del Sector Público (GTSP), y consejero de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN).

Pues su amplia trayectoria en el ámbito académico y financiero lo llevó a obtener el Doctorado Honoris Causa por parte del Claustro Doctoral Iberoamericano.

Entre otros, también es consejero de Mas Leasing, así como tesorero y co-fundador de Kaxaan Nautical Foundation, una ONG que promueve elevar el valor de vida de las zonas pesqueras a través de la preservación, sustentabilidad y exploración de la arqueología submarina en el territorio nacional.

En lo académico, ha fungido como profesor de finanzas y economía, en la Universidad Anáhuac…

Aunque el INEGI, diga lo contrario por hoy, cierro pico.

Shalom.

