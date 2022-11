Microsoft ofrece una oferta de 10 años a PlayStation por Call of Duty

Vuelven las noticias respecto a la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft, y es que la compañía de Phil Spencer le ha ofrecido a Sony un contrato para mantener el videojuego Call of Duty 10 años en PlayStation.

Inicialmente, solo 3 años era el acuerdo que garantizaba mantener el juego en PlayStation, en su momento Sony indico que era inadecuado. Ahora, Según un reporte del New York Times, Microsoft le ha concedido hasta 10 años de acceso a Call of Duty para las consolas PlayStation, además de estar en conversaciones con los reguladores para obtener la aprobación de su mega acuerdo con Activision-Blizzard. Respecto a Sony, no se ha referido al asunto, por lo cual aún no hay comentarios sobre el nuevo trato.

En cuanto a detalles de la proposición, aún son desconocidos y según Windows Central, Sony afirma que Microsoft tiene una «historia» de «dominar» las industrias, al tiempo que afirma que las «opciones de los jugadores desaparecerán». Respecto al acuerdo, quizás se revelen detalles los próximos días, de todas formas, esta teleserie aún no acaba.