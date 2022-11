Miguel Mawad desveló por qué se enfureció contra el perro de Aleska Génesis

Tras filtrarse un video un video del empresario Miguel Mawad pegándole a su expareja, la modelo Aleska Génesis y a su perro, el venezolano explicó la razón por la que lo hizo.

A través de sus historias en Instagram, Mawad realizó la dinámica de preguntas y respuestas como suele hacerlo, y un internauta lo cuestionó sobre por qué pateó el perro de Aleska.

“Aprovecho también esta pregunta para volver a pedir disculpas, ese pobre animal no tenia la culpa de nada. Estuvo muy mal, y fue imperdonable mi acto”, expresó el criollo al inicio de su respuesta.

“Yo estaba lleno de venganza porque Aleska le había pegado a mi hija de seis años en ese entonces; los que son padres sabrán y entenderán mi posición; nadie está en el lugar de nadie”, acotó Miguel sobre lo ocurrido.

Finalmente, el criollo dejo claro que no justificaba su acción y que es consciente de que estuvo muy mal su reacción. “Ojo no me estoy justificando y excusando, estuvo muy grave mi reacción”.