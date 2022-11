Piden al Ministerio Publico investigar resultados del Miss Venezuela

La polémica sobre la elección de Miss Venezuela 2022 no se detiene, tras conocerse públicamente que el jurado no seleccionó a Diana Silva como la Nueva Miss Venezuela, sino a Miss La Guarira, y para el Miss Internacional, no fue electa Miss Portuguesa, sino Mis Delta Amacuro.

Ante esto, Nina Sicilia de la Organización Miss Venezuela dijo que al resultado el jurado habían sumado los votos de la Organización que daba tenía mayor peso, y por eso nos e reflejó la voluntad del jurado, a quien esa noche presentaron como «Un grupo de personalidades que tendrá la responsabilidad de seleccionar a las triunfadoras de la noche. Ellos tuvieron la oportunidad de entrevistarlas (…), y esta noche se encuentras aquí para fijar posiciones y determinar los resultados finales del evento».

Como es sabido por muchos ese guion es escrito por la producción del evento y consultado por la Organización Miss Venezuela. En base a esos videos un grupo de venezolanos ha pedido por la redes sociales al Ministerio Púbico que se habrá una investigación, por fraude.

Los internautas has posteado videos con mención al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que investigará de manera urgente lo sucedido en el certamen.

La primera que dio la cara tras las falta de respeto y el abuso por parte de los encargado de dicho certamen, fue la exreina de belleza Maritza Pina (Miss Venezuela 1975), quién era una de las jurado en la cúpula del Poliedro de Caracas.

A su vez ha circulado un video del expresidente del Miss Venezuela, Osmel Sousa, donde hace un par de meses contó, que en 1995 el intentó modificar los resultados para que Alicia Machado no fuera coronada, ya que tenía la mayoría de la puntuación del jurado, pero le fue imposible porque los encargados de sumar los votos no asumirían la responsabilidad, porque lo que el productor Joaqueín Riviera, le dijo que dejara eso así.

Sin embargo, en la edición 2022 si se pudo modificar la decisión del jurado, con otros métodos.

El diseñador Hugo Espina en entrevista con el estilista Franklin Salomón, justificaba que Diana Silva fuera coronada así no tuviera los votos del jurado, ya que ella representará a una marca como los LA OMV, y que cumplía con el estándar de una reina internacional.

