Venezuela solicita a la CIJ declare demanda de Guyana sobre el Esequibo como inadmisible

“Venezuela le dice la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el problema del tratado no se puede discutir con Guyana, porque ella no existía en ese momento, la que existía era Gran Bretaña y ese país no está presente hoy, si no tratamos con el agente del crimen que nos despojó, entonces este juicio no tiene sentido, hoy les pedimos declaren la demanda inadmisible”, precisó el Agente del Estado venezolano, en el caso de entre Guyana y Venezuela, Samuel Moncada, por la validez del tratado de Laudo Arbitral de 1899.

Durante un programa en el canal del Estado, Moncada explicó que en el mes de marzo, Guyana introdujo una demanda en la CIJ contra Venezuela, para que termine o no el Laudo Arbitral de 1899, fecha en la que el país fue despojado del territorio de la Guayana Esequiba.

Recalcó que es primera vez en la historia de Venezuela, que se presenta ante un tribunal internacional un tema que data de 1899, fecha en la que el Tribunal Arbitral de París, despojó al país de su territorio.

Añadió que sobre este escenario, Venezuela introdujo ante la Corte Internacional de Justicia en el mes de junio, las objeciones preliminares para tratar la validez de esa demanda, “no se puede discutir este tema con Guyana, porque ella no existía en ese momento, la que existía era Gran Bretaña, y es con ellos que se debe discutir”.

Indicó que este martes Guyana termina las audiencias, “estamos en un momento histórico y por eso estamos aquí presentando la posición de Venezuela. Es necesario ubicarnos en la importancia de este caso en estos momentos”, añadió Moncada.

Llamó a la población venezolana a estar atentos de este caso, donde se debate la soberanía territorial, “tenemos que estudiar el tema y saber lo que viene, es un tema muy importante. Esto nunca había ido a un tribunal, tengamos conciencia de lo que nos robaron y poder defender a Venezuela en todo el mundo”, aseveró.

El Agente del Estado venezolano, señaló que en los próximos meses el caso entre Venezuela y Guyana seguirá su curso y se espera que la CIJ tenga respuesta para enero del próximo año 2023, “los venezolanos debemos estar orgullosos por la defensa de nuestro equipo de abogados en este tribunal”.