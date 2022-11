España le gana a Costa Rica 7-0

La selección de España debutó de gran manera en el Mundial de Qatar 2022 al enfrentarse a su similar de Costa Rica y propinarle una aplastante goleada de 7-0.

Ni con la presencia de Keylor Navas bajo los tres postes de los ticos, pudieron evitar la humillante goleada en su estreno en la Copa del Mundo de este año.

El encargado de abrir la lata para los españoles fue Dani Olmo en el minuto 11’ del partido, luego de eso el partido se volvió muy sencillo y fácil para los dirigidos por Luis Enrique.

¡Superó los 100 goles! Con el 1-0 de Dani Olmo ante Costa Rica, España se sumó al selecto grupo de Selecciones que superaron el centenar de festejos en los Mundiales. pic.twitter.com/iME2QT3iXE— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2022

Goles de Marco Asensio al 21’, Ferran Torres 31’ y 54’, Gavi al 74’, Carlos Soler al 90’ y la cereza del pastel en la goleada roja que se vivió en el Ali Thumama Stadium (Doha) la puso Álvaro Morata al 90+2’.

El seleccionado de Costa Rica no tuvo intentos de rebeldía en todo el partido, no registró disparos a puerta y no registró tiros de esquina, eso habla muy bien del bloque consolidado en defensa y el repliegue que planteó el entrenador español.

De esta manera, España consigue sus primeros tres puntos en el Mundial y se coloca en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo E, igualados en puntos con Japón, pero superiores en gol average.

Alemania y Costa Rica se quedan en la parte baja del grupo con cero puntos acumulados luego de la primera jornada mundialista.

El próximo reto de España será ante Alemania el venidero domingo 27 de noviembre a las 3:00 P.M (hora venezolana).