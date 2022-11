Fallecen 37 personas en Nigeria tras accidente de tránsito

Autoridades nigerianas informaron el martes de la muerte de al menos 37 personas debido a un choque entre dos autobuses y un vehículo particular en una carretera en el estado de Borno, en el noreste del país africano.

De acuerdo a fuentes de tránsito de Nigeria, el accidente en la localidad de Jakana se produjo por exceso de velocidad, lo cual provocó que un neumático se reventara causando el fatal accidente.

El comandante de sector del Cuerpo Federal de Seguridad Vial en Borno, Utten Boyi subrayó que los autobuses se incendiaron después de la colisión en la carretera Maiduguri-Damaturu.

INNALLILLAH, the 37 burnt to death in head-on collision along Maiduguri-Damaturu Road: FRSC



The accident involved two passenger buses, with most of the 37 corpses burnt beyond recognition.



NEWS AGENCY OF NIGERIA • NOVEMBER, 22, 2022. pic.twitter.com/aGkLzatkAp— TAHIR GEIDAM (@Tahir_abatcha) November 22, 2022