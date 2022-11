Murió el actor y músico Wilko Johnson, quien interpretó al verdugo de Juego de Tronos – El Diario

El actor y músico británico John Wilkinson, mejor conocido como Wilko Johnson, murió de cáncer a los 75 años de edad. La noticia fue compartida el miércoles 23 de noviembre por sus familiares a través de las redes sociales.

En el comunicado, los familiares de Wilko Johnson informaron que el intérprete falleció el lunes 21 de noviembre en horas de la noche, en su casa en Inglaterra.

“Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto. Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste. DEP Wilko Johnson”, expresaron en la publicación.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family’s privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

