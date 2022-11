Novia de Piqué estaría embarazada

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, fue captada con mala cara en una cita que tuvo con el ahora exfutbolista.

Tras terminar su relación con Shakira, Piqué se ha dejado ver en diversas ocasiones con la joven de 23 años, con quien se dice que comenzaría a vivir y quiere tener un bebé.

Durante la cita en la que los paparazzis españoles captaron a Clara con mal semblante, debido a un malestar estomacal, que despertaría sospechas de que la mujer está embarazada.

Clara Chía Martí se veía incómoda en su cita, mientras que Gerard se lucia desconcertado ante la situación, pues la joven se veía muy mal.

Los internautas comentaron sobre el semblante que luce en las fotos la pareja del deportista que aparentemente la joven no la pasa bien junto al ex de Shakira. “Piqué le causa dolor de estómago”, “Esa moza no la está pasando bien”, son parte de las opiniones.