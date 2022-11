Perú | Top 5: Lo último en Perú

1.TC elimina proceso de investigación contra Castillo

Esta tarde el Tribunal Constitucional emitió una resolución a favor del presidente de la República, Pedro Castillo, donde se ordena anular el proceso por traición a la patria que se sigue en el Congreso de la República.

2. Fiscalía solicita 9 meses de prisión contra Juan Villafuerte

Esta tarde se viene desarrollando la audiencia en contra de Juan Villafuerte, presunto feminicida de la turista mexicana.

3. Cristiano Ronaldo dejo al Manchester

El jugador portugués, Cristiano Ronaldo abandonó al Manchester United con efecto inmediato a solo dos días que el jugador haga su debut en el Mundial.

4. Transportistas obstruyen la carretera central

Transportistas en huelga se han concentrado en un sector de la Carretera Central para exigir que sus compañeros “tomen conciencia” y acaten la inmovilización.

5. Banca elevaría tasa de interés de créditos

Comisión de Defensa del Consumidor aplazó debate de proyectos para suprimir algunas comisiones bancarias hasta su próxima sesión.

Fecha de publicación: 2022-11-22 17:55:58

