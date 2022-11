¿Qué pasó? Norkys Batista despotricó a Liliana Rodríguez

Después de que la actriz venezolana Liliana Rodríguez le lanzó a Norkys Batista por una promoción de una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la exreina de belleza respondió a las palabras de la hija de El Puma, quien se ha encargado de criticarla en varios momentos.

Sin embargo, en esta oportunidad Norkys le echó leña al fuego con un controversial comentario en contra a Liliana, en el que afirmó que la mujer tiene algo en el cerebro que le afecte.

Igualmente, la caraqueña en el espacio televisivo Sábado en la Noche comentó que ella participó en el casting del programa Siéntese quién pueda, en el que estaba Rodríguez, y ella misma le dio las advertencias sobre los inconvenientes que podría sufrir su presencia allí.

No obstante, ese día la hija de Lila Morillo decidió retirarse y no ver a Batista en persona, por lo cuál le dejó su mensaje con otra persona. Por esta razón Norkys decidió dejar atrás esta posibilidad de ser panelista en el espacio televisivo.

“No sé cuál es la razón, yo ha ella no le he hecho nada. No sé si es buscando protagonismo, en todo caso, no tengo tiempo para ver qué están haciendo los demás”, expresó la también empresaria criolla.