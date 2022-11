Chahuán pone en piedra la constituyente de 50 miembros: «No veo espacio alguno para ceder»

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, llamó a las fuerzas políticas a «ceder» posiciones en los diálogos para habilitar un nuevo proceso constituyente, pero también aseguró que en su sector no hay espacio para apoyar que el eventual nuevo órgano redactor tenga más de 50 integrantes.

El mecanismo mediante el cual se elaborará la nueva propuesta de Constitución se ha alzado como la gran piedra de tope en las conversaciones: el oficialismo -Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- y la Democracia Cristiana propusieron un «cabildo constituyente» con 90 miembros más nueve escaños reservados, mientras en la derecha abogan por 50 cupos, similar a lo que es hoy el Senado.

De partida, «no somos partidarios de un órgano 100% electo, siempre hemos hablado de expertos o un sistema mixto», dijo Chahuán en El Primer Café de Cooperativa.

Asimismo, defendió que el hecho de que propongan un órgano con 50 redactores «no es un capricho, porque también dice relación de cuántos votos disponemos de nuestros parlamentarios en el Congreso» para garantizar la aprobación de las reformas que habiliten el proceso.

«Más de 50 no tengo espacio, no tenemos espacio para ceder. Vamos a hacer una nueva conversación con diputados y senadores, y tendremos que ver si hay espacio en las bancadas, pero no veo espacio alguno», puntualizó.

«Para nosotros no es fácil, y espero que también empatía respecto de esa posición», instó, aclarando que «no se trata de hacer cálculos electorales de si me va mejor con 77, con 99».

En su opinión, «tiene que haber una combinación entre expertiz de los especialistas, amplia participación ciudadana, he planteado una participación a lo Ricardo Lagos, cuando hizo el proyecto de ‘Tu Constitución’, que fue una iniciativa popular que puso sobre la mesa todos esos elementos».

«NO ES EL MOMENTO DE HABLAR A AUDIENCIAS PROPIAS»

Al respecto, destacó que la mesa constituyente ayer martes haya acordado formar una nueva comisión de expertos compuesta por técnicos conocedores del sistema electoral, que serán designados por los partidos en los próximos días, cuya finalidad será proponer una fórmula a los negociadores.

«Ayer tuvimos una reunión, la más provechosa de todas hasta ahora, porque sinceró posiciones. Era muy importante porque había que sacar el juego de caretas y entender que no es el momento de hablar a las audiencias propias, sino entender que se requiere avanzar en un mecanismo que sea capaz de resolver el tema», sostuvo Chahuán.

Además, dijo que en su sector valoran la propuesta de «Amarillos por Chile», sobre un «consejo constituyente» que sea elegido íntegramente por el Congreso y que represente distintas sensibilidades y visiones políticas: «Creemos que tiene que haber un rol importante de los expertos», insistió el senador.

«DEBEMOS SER CAPACES DE CEDER; HAY VOLUNTAD REAL»

Con todo, llamó sus pares parlamentarios a ser «capaces de ceder y entender de cuántos votos disponemos en el Congreso para asegurar los cuatro séptimos», quórum de reforma en la Constitución vigente.

Chahuán remarcó el compromiso de la derecha que representan: «Vamos a cumplir la palabra empeñada porque creemos que en política hay que ser consistentes y coherentes. Ya avanzamos en las bases, bases que propuso Chile Vamos y que fueron acogidas unánimemente, también respecto al árbitro para el cumplimiento de éstas».

«Hay que buscar espacio para sincerar posiciones y avanzar de verdad. Hay voluntad real de avanzar, el problema que tenemos es que muchas veces los programas (en medios de comunicación) se usan para hablarles a las audiencias propias», comentó.

A fin de cuentas, «ahí está la pelota, y debemos lograr ponerla sobre la cancha», sentenció.

UNDURRAGA (EVÓPOLI): NO SE HAN MOVIDO DE LA EXPERIENCIA DE LA CONVENCIÓN

Más temprano en El Diario de Cooperativa, desde Evópoli el diputado Francisco Undurraga planteó que «un buen acuerdo no pasa por lo que le favorece o conviene a un sector político, sino que con la viabilidad de un proceso que nosotros creemos que debe continuar, no es un proceso que se debe estancar».

Recalcó asimismo que «nosotros hemos sido muy categóricos en señalar que lo que nosotros proponemos desde Chile Vamos es una Convención lo más cercana al Senado, o sea 50 personas y estudiemos qué van a hacer los expertos».

Sin embargo, criticó la propuesta de las fuerzas oficialistas, que «en forma bastante tozuda finalmente no se han movido de la experiencia que tuvimos y vivimos durante el periodo anterior» con la Convención Constitucional, que tuvo 155 integrantes -154 luego tras la salida de Rodrigo Rojas Vade- y cuyo texto constitucional fue rechazado rotundamente en el plebiscito del 4 de septiembre.

