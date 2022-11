Chevron espera autorización de EE. UU. para impulsar producción

1498994

Chevron Corp pronto podría obtener la aprobación de Estados Unidos para expandir sus operaciones en Venezuela y reanudar el comercio de su petróleo, una vez que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanuden el diálogo. Así lo indicaron este miércoles, 23 de noviembre, a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

En marzo de este año funcionarios estadounidenses buscaron suavizar el regreso a las negociaciones entre el gobernante Nicolás Maduro y la oposición. Para ello ofrecieron suavizar las sanciones y liberaron a Franqui Flores y Efraín Campo, sobrinos de Cilia Flores.

Tanto los partidos venezolanos como los funcionarios estadounidenses están presionando para reiniciar este fin de semana las conversaciones en Ciudad de México, suspendidas en octubre de 2021. Además, Maduro ganó influencia este año con los líderes izquierdistas elegidos en Brasil y Colombia, así como el debilitamiento del apoyo de la oposición.

Chevron solicita al gobierno de EE. UU. renovar su licencia para operar en Venezuela

Este año, la administración de Joe Biden comenzó a considerar la solicitud de Chevron de expandir las operaciones con más urgencia, debido a que Washington buscaba petróleo para reemplazar los suministros afectados por las sanciones a Rusia y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reducir la producción.

Para apoyar democracia en Venezuela

Es así como una de las fuentes de Reuters señala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría emitir una nueva licencia el lunes o martes próximo. Pero los términos ampliados no serían una respuesta a las preocupaciones sobre el precio de la energía, sino que reflejarían el deseo de «apoyar la restauración de la democracia en Venezuela».

Chevron se negó a comentar a Reuters sobre la aprobación pendiente o los términos. La segunda petrolera estadounidense sigue cumpliendo con los términos de su licencia existente, dijo un vocero. Una licencia que le permite operaciones de mantenimiento y que vence el 1 de diciembre.

Términos de la licencia

De acuerdo con la fuente de Reuters, los términos para la aprobación impedirán que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reciba ganancias de las ventas del crudo de Chevron. Y cortarán «el uso de firmas corruptas en la sombra que controlan el flujo de petróleo de Venezuela a países como China«, dijo una persona familiarizada con el asunto en Washington.

Experto asegura que avances en negociaciones con Chevron podrán verse en 2023

Los funcionarios de la Casa Blanca tienen como objetivo «cambiar las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos», añadió la fuente. Además, Estados Unidos podría revocar los permisos si la administración de Maduro no negocia de buena fe o no cumple con sus compromisos.

“Hemos dejado en claro durante mucho tiempo nuestra voluntad de brindar ayuda específica basada en pasos concretos que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y lo acerquen a la restauración de la democracia”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

Este año, Estados Unidos evitó que los precios del petróleo se dispararan al liberar más de 200 millones de barriles de las reservas de petróleo de emergencia de la nación. Pero esos lanzamientos terminarán pronto.

Con información de Reuters

Redacción El PitazoVista_1

