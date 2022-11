Irrael Gómez expuso públicamente a una mujer por defender a las depravadas de Barquisimeto que abusaron a niño (Detalles sensibles)

El periodista venezolano conocido como Irrael, compartió lo que piensa una madre sobre el video de las mujeres que abusaron y casi matan a un niño de cinco años y esta mujer asegura que no hay nada fuera de lo normal.

En la tarde del martes, se hizo viral a través de las redes sociales el video de cuatro mujeres, sentadas encima de un niño de cinco años mientras abusaban de él y lo asfixiaban. Recientemente el periodista venezolano Irrael, compartió una captura de un comentario hecho por una madre, en el cual ella asegura que en el video no hay nada ilegal.

«Conchale yo vi el video, y no vi en ningún momento acto de violación, nadie estaba desnudo, incluso aunque el juego es estúpido, ninguna estaba afincando el peso de su cuerpo sobre el niño, tampoco ninguna colocó su vagina en la cara del niño. Lo que yo vi fue a 4 descerebradas jugando tipo al trensito sobre el niño (que obvio no quería porque lo tenía inmovilizado) pero más allá de eso, no hay nada en ese video, ni siquiera actos lascivos. El titular de esta noticia dice que lo estaban asfixiando y violando y eso no es lo que se ve en el video», fue lo que dijo la ya mencionada madre.

Ante esto, Irrael acompañó la publicación con el siguiente mensaje.«Esto lo dice una abogado y mamá. Dios libre a nuestros hijos de estos pervertidos. Es intolerante al gluten pero no a la violacion de un niño».

