Lucho Borrego mete su nariz en la polémica que envuelve al Miss Venezuela

El comunicador colombiano Luis Alfonso Borrego, más conocido como Lucho Borrego, metió su nariz en la polémica que envuelve a la organización Miss Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, el panelista de Siéntese quién pueda realizó un live el pasado 21 de noviembre de 2022, en el que habló sobre la Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel, y dijo quien cree que es la ganadora del Miss Universo.

“Lo que ocurrió en Venezuela me parece que cualquier organización está en su derecho de hacer lo que le venga en gana con la elección de su reina, si ellos están pagando una franquicia pueden hacer lo que les de la gana. Si tienen 20 jurados y que tiene un 1% o un 20% y hay uno que tiene el resto del porcentaje pueden hacer lo que le de la gana”, dijo al comienzo Lucho.

“Sí no quedo claro para los jurados en Venezuela esta circunstancia y que salieran a protestar me parece que eso lejos de ensuciar a la organización está ensuciando a la candidata que está yendo este año al Miss Universo que es Amanda Dudamel, que ha tenido una trayectoria impecable… y este escandalo justo antes del Miss Universo no le está ayudando”, expresó.

Asimismo, dejó claro que a él no le disgustó la reina que ganó (Diana Silva) pero que también entiende la función de los jueces que están diciendo que la ganadora de ellos es La Guaira, Andrea Romero.

“Hasta hace días atrás veía como una potencial ganadora del Miss Universo a Venezuela, hoy lamentablemente por toda esta situación que está viviendo Venezuela no la veo, y también siento que la fotografía que le pusieron en las redes sociales, en la página oficial, sea la que más le favoreció”, agregó, además aseveró que ahora ve como triunfadora a Miss Colombia.

El comunicador también dejó claro en su explicación que, “estoy librándome de cualquier sentimiento patriota, estoy siendo objetivo”.