México | Diputados piden a Guillermo Calderón retirar del Metro los carteles que promueven la marcha de AMLO

El PAN solicitó este miércoles al director del Metro, Guillermo Calderón, retirar la publicidad de MORENA para la marcha del domingo, así como información sobre quién está detrás de la propaganda que circula en los vagones para AMLO, ya que ello, incurría en un delito electoral por una posible promoción personalizada innecesaria.

La gente no quiere ver a López Obrador en sus viajes por el Metro, la gente y los usuarios demandan mejores servicios de transporte, que no se detenga cada 5 minutos y que no se quemen los trenes.

La fracción parlamentaria, estará solicitando información explícita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre el monto cobrado, quién contrató y bajo que estipulación de prestación de servicios se realiza esta publicidad.

Mientras el Metro se cae a pedazos por falta de mantenimiento, ahora por medio de los contratos de la industria del “cash”, se vuelve otro elemento propagandístico para fines partidistas.

Para la publicidad y carteles de López Obrador sí hay dinero y autorizaciones comerciales en los vagones del Metro, aunque se viole la ley y la Constitución de nuestro país.

El cinismo y la corrupción de Morena galopan y campean en el gobierno de la Ciudad y en el Metro.

Recordemos que, el presidente ha empeñado su palabra para reabrir la Línea 12 desde hace meses, pero no ha sucedido y seguimos sin fecha concreta. Argumentan que el dinero del mantenimiento es suficiente, pero se lo gastan en lo innecesario cuando faltan medicamentos para niños con cáncer, refugios para las mujeres que sufren de violencia, regresar las Estancias Infantiles y apoyar a los policías de la Ciudad.

Más mantenimiento, acabar con los negocios que incitan la corrupción en el Metro y servicio de calidad, es lo que el PAN exige a las autoridades de la Cuidad.

KJ