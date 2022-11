Osmel Sousa le pide a Aleska que le enseñe a hacer brujería

Con el sarcástico humor que lo caracteriza, El Zar de la belleza, Osmel Sousa, se sumó a la lista de personas que reaccionaron a los videos que dejó al descubierto a la modelo Aleska Génesis mientras practicaba la brujería.

En un clip que subió el cubano-venezolano se le puede observar cuando recibe un postre en forma de tabaco, y al intentar fumarlo, asegura que no sabe, por lo que le pide a Aleska que le enseñe hacerlo.

“Osmel toma, léeme este tabaco aquí”, le dice una persona al hacedor de reinas, a lo que el empresario respondió: “Espérate es que tengo que llamar a Aleska… ¡Aleskaaa cómo es que se hacía esto!”. Finalmente, el experto en misses se comió el postre y soltó una carcajada.

Por supuesto, los seguidores del Osmel Sousa comentaron la publicación. “Este es un hombre exitoso que sabe disfrutar las críticas, me encanta su forma de ser”;

“Le faltó decir: Mi niña pase acá para que nos des una demostración”;

“Jajajajajaajjajajajajajaja no necesitas de eso para saber y hacer”; “Hazle un trabajo a Nina”; “Que me lo lea también a mi hahahhahahaha”.

El video supera los 20 mil ‘likes’ y supera los 1.000 comentarios.

En cuanto a la brujería que practicó la modelo, el hecho se volvió tendencia en diferentes partes del mundo, especialmente en puertorriqueño debido al amarre de amor que la Castellano le hizo al reguetonero Nicky Jam.