¿Qué dijo Asdrúbal Cabrera tras golpear a Carlos Castro?

Caracas.- Asdrúbal Cabrera, jugador de Caribes de Anzoátegui, emitió un comunicado recientemente tras su actuación en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz el sábado 19 de Noviembre, donde le propinó un golpe a Carlos Castro.

“No quiero por esta vía profundizar en el escenario sucedido en lo previo y posterior, ni tampoco justificar algún comportamiento, pero si quiero dejar en claro que tuve mis motivos para hacerlo”, se lee en un comunicado compartido en sus redes sociales.

En el texto, el pelotero confesó que intentó desde el primer momento evitar un encontronazo con su rival notificando a uno de los peloteros dentro de la organización de La Guaira, pero su respuesta, asegura, fue “bastante ofensiva y contundente”.

“Mi accionar no fue cónsono con lo que ha sido mi carrera en el béisbol profesional en todos los niveles que he jugado. No tengo justificación alguna por lo que hice, estoy bastante apenado por eso”, indicó en el texto el oriental de 37 años de edad.

Cabrera, con experiencia de 15 años en las Grandes Ligas, también ofreció disculpas a la liga venezolana de beisbol, al dominicano Carlos Castro y a todos los jugadores sobre el incidente que lo dejará fuera del terreno de juego por tiempo indefinido.

Indicó que tendrá la oportunidad de hablar públicamente sobre el tema; por el momento, prefiere esperar a que se calmen las aguas. Agregó que este no será el último suceso de estas características. “Hoy fui yo, mañana serán otros. De eso no tengan dudas”, finalizó.

