Colombia Habló el pasajero que fue agredido por funcionario de Migración

Juan Ramón Camarillo es el nombre del pasajero que fue agredido por un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, habló de lo sucedido este jueves, 24 de noviembre.

Como Jaime Adolfo Sánchez fue identificado el funcionario de Migración Colombia que le pegó una patada al pasajero que se encontraba en la fila. Sánchez está siendo investigado por la Fiscalía luego que fuera grabado agrediendo al pasajero en la terminal aérea.

El ingeniero Juan Ramón Camarillo Peñaranda se refirió sobre lo sucedido por medio de su cuenta de Twitter, “Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un ‘cavernícola’ de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”.

Camarillo pidió a las autoridades justicia luego de quejarse de los “funcionarios displicentes”.

En diálogo con Blu Radio, Camarillo dijo que le solicitó información al funcionario sobre los supuestos problemas que tenía la máquina de identificación biométrica que sirve para agilizar el proceso de entrada de viajeros al país, pero dicha pregunta le habría molestado a Sánchez que enfureció y lo agredió.

“La actitud de él escaló, identifico un poco de racismo en su trato y respondo de una manera proporcional a esa ofensa que estoy sintiendo, Él me dijo gamín y porquería”, contó Camarillo al medio mencionado.

“Esa actitud con la que me estaba tratando es racista (…) El supervisor del turno, habla conmigo, bastante amable, intenta mediar, conocer mi versión de los hechos”, expresó el pasajero. Además, detalló que el funcionario de Migración lo agredió luego de que se diera cuenta que se iba a quejar.

“Doy la espalda para dirigirme con el supervisor y él me da un puñetazo que me rompe la boca y le tira los audífonos al suelo”, le expresó a la emisora.

