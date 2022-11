Don Omar lanza tema con ensamble venezolano

El veterano del regueton Don Omar, ha lanzado su nuevo álbum «Tradición Urbana 2«, en la que tomó la decisión de reunir a un grupo de interpretes de diversos géneros tropicales con música navideña inspirada en las raíces hispanas.

Es por eso que el boricua decidió elegir a varios artistas para que formaran parte del álbum, entre ellos están Divino, Jowell, Ñejo, Pirulo, El YMAN, Yomo, Fortuna la Super F y Limi-T 21.

«Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, decometer errores. Me siento agradecido de que batallé con mis demonios», expresó Don.

Por su parte, Omar tomó la decisión de compartir con sus millones de seguidores a nivel mundial su nuevo tema musical llamado «Agradecido», en el que la etapa de reflexión y plenitud es lo primordial para el artista.

No obstante, William Omar Landrón Riveras tomó por sorpresa a los venezolanos, pues uno de los encargados de que el nuevo proyecto se diera fue el grupo venezolano, Strings Recording Ensemble (VRSE) y el arreglo musical de Raniero Palm y Jesús David Medina.

«La generosa contribución de Don Omar a nuestra Orquesta Juvenil fue decisiva para la participación de nuestros niños en el prestigioso Festival Giovanili Orchestre en Florencia, Italia. Nuestra comunidad del Sur de la Florida necesita más artistas como este caballero que honestamente se preocupa por la educación de nuestra juventud. Gracias Don Omar por hacer posible esta extraordinaria experiencia que formará parte de la vida de estos niños para siempre», aseguró el director de VRSE.