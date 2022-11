freno en ventas impulsó participación en Black Friday

1500313

Caracas.- La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, señaló este viernes, 25 de noviembre, que la desaceleración económica que se registró a partir del tercer trimestre del año y que se extendió hasta el inicio del último de 2022, fue un impulso para que una parte del sector que agrupa Consecomercio participara en el tradicional día de rebajas conocido como Black Friday, una jornada originaria de Estados Unidos, que en Venezuela se adoptó desde hace cuatro años.

Polesel destacó que aunque en Caracas es más notoria la participación de comercios en la jornada de Black Friday, se trata de un fenómeno comercial que no puede asumirse como general en todo el país, pues persiste la falta de financiamiento, elemento fundamental para la reposición de inventario, y es un escollo para los sectores comercial y de servicios.

«El Black Friday es un día en el que muchos comercios salen de las cifras rojas. En el caso venezolano, hay todo tipo de comercios que se han sumado porque en el segundo semestre del año se vio un freno en las ventas«, dijo Polesel a los medios de comunicación en la 43 edición del Día Nacional del Comercio y los Servicios, celebrado en Caracas.

Polesel recalcó que la realidad en el interior del país, donde persisten las fallas eléctricas y de servicios públicos en general, contrasta con lo que sucede en la ciudad capital, en un contexto el que despareció hasta 50% de los comercios.

«Lo que vemos en Caracas es diferente a lo que vemos en el resto del país, donde hay problemas de electricidad, de abastecimiento de gasoil y de servicios públicos en general, además de lo que significa no contar con financiamiento, algo que no han manifestado aquellos comercios que no pueden sumarse a las promociones de un Black Friday», explicó Polsel.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ente independiente, su Indicador Mensual de Actividad Económica registró un aumento de 9,8% con respecto al primer y segundo trimestre, de 15,9% y 14,9% respectivamente.

El mismo OVF reportó en julio de este año que la economía venezolana redujo su tamaño durante 27 trimestres consecutivos, desde 2014 a 2021.

Cierre de 2022 con insuficiencias

La vocera de Consecomercio destacó que aunque en 2022 se registró una recuperación del sector comercial con respecto a 2021 y 2020, no es lo que el gremio esperaba.

«Seguimos hablando de voracidad fiscal por impuestos irracionales y excesivos; de falta de financiamiento y crédito bancario, de fallas en los servicios públicos y del crecimiento de la informalidad y el contrabando que afectan al sector que agrupa Consecomercio y a la población en general», añadió Polesel.

Consultada sobre el impacto de la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf) que entró en vigencia en marzo, a modo de recuento cuando queda poco más de un mes para que finalice 2022, Polesel recalcó que se requiere de una armonización en materia tributaria.

«El balance que hacemos es que se cumplieron las perspectivas que anunciamos: que podía ser una compuerta importante para la informalización o para empujar a cierto sector del comercio a la informalidad. Por eso estamos solicitando una verdadera armonización tributaria, es decir, todos los tributos», concluyó Polesel.

