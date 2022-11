Isla Margarita: Exigen libertad para enfermero preso por cumplir juramento

Los familiares del enfermero Raúl Yegres, detenido hace 23 meses y recluido en el internado judicial de San Antonio, isla de Margarita, exigen al tribunal que lleva la causa que avance en la fase de conclusión y decisión sobre el caso.

Por Dexcy Guédez

Yegres fue detenido por la presunta vinculación con un narcomula, quien falleció luego de explotársele los dediles que llevaba en las vías digestivas para traficar drogas.

Angélica Contreras, esposa de Yegres, dijo estar muy preocupada porque nuevamente sea diferida la audiencia por el asueto navideño.

“Ya está próximo a cumplir dos años detenido por un delito que no cometió. Hemos tenido retrasos, porque no aparece la boleta o llega fuera de hora, alguna de las partes llega tarde o no hay transporte para el traslado de los acusados, entre otras situaciones”, expuso.