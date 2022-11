Marjorie de Sousa contó detalles sobre la relación de su retoño con Julián Gil

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien es reconocida internacionalmente por sus grandes interpretaciones en las telenovelas, recientemente, destapó la olla sobre si su pequeño Matías Gil recibe manutención por parte de su padre Julián Gil.

A través de un encuentro con la prensa en la celebración del evento GQ México, la artista fue interrogada por los periodistas, quienes se tomaron la “tarea” de indagar sobre cómo se siente su hijo, sin la figura paterna en su casa.

“Mathi es un ser feliz, lleno de luz y mucho amor y está creciendo así mi amor”, expresó la rubia durante la festividad de la revista estadounidense antes mencionada.

Asimismo, Marjorie de Sousa habló sobre como recibe los comentarios de sus detractores que se encargan de acribillarla en redes sociales por su rol materno, y por no dejar que su retoño vea a su progenitor.

“Si me importara, creo que no estaría aquí. La verdad cada día me resbalan menos”, dijo la rubia.

Posteriormente, la criolla manifestó que “Todo está perfecto” con la pensión alimenticia que le da Gil a su primogénito.