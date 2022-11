México | Avalan diputados que municipios de Chihuahua se rijan con horario estacional

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 462 votos y con dispensa de trámites, una minuta del Senado para que en municipios fronterizos de Chihuahua rija el Horario Estacional u horario de verano.

A petición del Congreso de esa entidad, establece que aplica el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich para los municipios de Coyame de Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Así como el meridiano 105 grado al oeste de Greenwich los municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, pertenecientes a esa entidad, acorde a sus correlativos en su franja fronteriza.

Con ello, Chihuahua se convierte en la primera entidad en solicitar su reingreso al Horario de Verano u Horario estacional que fue eliminado en octubre pasado.

La legisladora de Morena, Andrea Chávez, quien según dijo había solicitado hacer uso de la palabra para subir a tribuna a posicionar y se le negó la oportunidad, por lo que acusó a la presidenta en funciones, la priista Marcela Guerra, de haberla censurado.

Durante la votación a distancia se escuchó la voz de un diputado, sin identificar, que dijo que la morenista se había enojado porque quería subir a la tribuna para “pararse el cuello”.

Desde su curul, la también diputada de Morena, Cecilia Márquez señaló al panista, José Elías Lixa del comentario y lo acusó de ejercer violencia política.

#ÚltimaHora 462 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobada la minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción II y adiciona una fracción III al artículo 5 de la ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. pic.twitter.com/vbOSsrFSXC — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 25, 2022

Elías Lixa del PAN rechazó la acusación y exigió disculpas. “En virtud de que se trata de una acusación que daña el honor de la persona que habla, solicitó se verifique desde la presidencia el origen de ese audio y al mismo tiempo de verifiquen cámaras que yo permanecía sentado en mi curul, en absoluto silencio en el momento en el que se filtró ese audio.

“Y si he de ser responsable yo asumo las consecuencias de mis dichos. Es más, me separo del cargo de diputado, pero si no es así exijo una disculpa de la diputada que me acusa, porque no va con mi persona ni el respeto que yo le expreso a todas mis compañeras”.

La morenista Catalina Márquez tuvo que aceptar que se equivocó y ofreció disculpas al vicecoordinador del PAN, quien las aceptó.