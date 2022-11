Panabus celebra su aniversario encendiendo los motores para Santa en las Calles 2022

Han pasado 17 años desde el día en que un grupo de amigos se reunían por Navidad y hablaban de quienes no podían disfrutar igual que ellos, personas que no tienen ni siquiera quien les diera un abrazo, que vagan solos por las calles. De pronto, alguien dijo: “¿Por qué no nos ponemos un traje de Santa, unos gorros de duendes y salimos a obsequiarles un momento de felicidad a las personas en situación de calle?”. Así comenzó la labor de la Fundación Santa en las Calles que ahora no solo trae la iniciativa que año a año cambia la Navidad de los más necesitados, su reconocido Taller de Santa en las Calles, sino que también cuenta con la magia de Panabus, la unidad móvil de asistencia integral para personas en situación de calle y vulnerabilidad de nuestro país.

Bajo la premisa panas todo el año y duendes cada Navidad, este equipo de voluntarios, empresas y organizaciones inicia la celebración de 5 años recorriendo Caracas a bordo del Panabus, pero además se prepara para instalar el Taller de Santa en las Calles como en los viejos tiempos, en el Colegio Don Bosco de Altamira.

La agenda de esta fiesta cuenta con varias actividades que celebran el trabajo de dignificar la vida a través de la bondad y la reinserción social. Durante el mes de noviembre se han realizado las tradicionales rutas de calle, pero además se han implementado jornadas especiales y mega jornadas de atención médica, odontológica y ginecológica, para personas en situación de vulnerabilidad. Pero definitivamente la estrella de esta celebración va liderada por Santa y sus duendes, el próximo sábado 17 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana. Este día esperamos una gran cantidad de voluntarios para apoyarnos en las tareas de selección de las donaciones y preparación de regalos.

En esta edición se suman algunos estados del interior como: La Guaira, Nueva Esparta, Zulia y Mérida, lo que nos permitirá generar un mayor impacto y cambiar la Navidad de más personas en nuestro país. Pero la magia no ocurre si personas como tú no se suman a este gran movimiento. Sé un agente de cambio social y colabora con:

Ropa limpia de caballero, dama y niños.

Zapatos en buen estado.

Juguetes en buen estado.

Toallas, sábanas y cobijas limpias.

Comida no perecedera.

Santa ya tiene lista la ruta de su trineo este año, visitaremos comunidades, hospitales, ancianatos y casas hogares, y cerraremos con broche de oro realizando nuestra tradicional ruta de calle nocturna. Únete a la gran fiesta de solidaridad navideña, para obtener información acerca de los centros de recolección y todos los detalles de la actividad del 17 de diciembre, síguenos en Instagram @santaenlascalle y envíanos un mensaje directo.

En tus manos está cambiar la Navidad de los más necesitados.