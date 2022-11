Existen numerosos platos tradicionales dentro de la gastronomía de Oriente Medio y también la mediterránea cuya base es una salsa de tomate y este es uno de ellos. Repleto de verduras y con unos huevos como colofón es un plato árabe que recuerda a otras elaboraciones como el pisto manchego o los huevos al plato.

Aprende a preparar shakshuka, una receta de huevos con salsa de tomate y pimientos muy aromática gracias a la combinación de especias que se añaden durante el cocinado y que también incluye un puntito picante. Se trata de una salsa casera cocinada tranquilamente sobre la que se cuajan huevos y suele acompañarse con hojas de cilantro fresco.

Sigue el detallado paso a paso para preparar shakshuka de forma sencilla y si te ha gustado no dudes en preparar otras recetas en las que se combinan huevos y tomate como los huevos rellenos de atún y tomate o los huevos al plato con jamón y guisantes. También se suele servir con huevo aunque de base no lo lleve el pisto manchego de verduras tradicional, muy fácil y sabroso y por supuesto no quería dejar de mencionar esta salsa de tomate casera o salsa pomodoro sin pieles ni pepitas.

Ingredientes para hacer shaksuka, una receta de huevos con salsa de tomate y pimientos (4 personas):

4 huevos.

1 cebolla grande.

1 pimiento rojo.

2 pimientos verdes italianos.

800 gr de tomate triturado, ya sea fresco y lo trituras en casa o en conserva ya triturado o incluso tamizado, sin pieles ni pepitas (este último es el que suelo utilizar yo).

1/2 cucharadita de postre de comino molido.

1/2 cucharadita de postre de cilantro molido.

1/2 cucharadita de postre de pimienta negra molida.

1 cucharadita de postre de pimentón dulce.

2 o 3 guindillas para un toque picante, al gusto.

1 cucharadita de postre de azúcar (opcional, por si hay que corregir acidez del tomate).

Aceite de oliva y sal.

Una hojas de cilantro fresco para decorar.

Preparación, cómo hacer la receta de shaksuka, huevos con salsa de tomate y pimientos:

La receta la he preparado solo para 2 raciones pero nada cambia, ni siquiera los tiempos. Simplemente para 4 o más raciones utiliza una sartén más grande. Pela y pica finita la cebolla. En la sartén que vayas a utilizar echa un poco de aceite de oliva y sal y ponla a fuego medio. Cuando esté caliente echa la cebolla junto con un poco de sal y cocínala 5 minutos. Recuerda removerla de vez en cuando. Mientras lava los pimientos, retírales el rabo y las semillas del interior, córtalos en tiras y después pícalos también. Incorpora los pimientos a la sartén y un poco más de sal y cocínalos junto con la cebolla durante otros 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Añade a la sartén el tomate triturado y las especias: el comino, el cilantro, la pimienta negra, el pimentón dulce y las guindillas (previamente pícalas un poco). Echa también un poco de sal y mezcla. Sube el fuego para que esté un poco más alto y en cuanto empiece a borbotear baja el fuego para que esté suave y cocina la salsa de tomate y pimientos durante 15 minutos y sin tapar para que se evaporen los líquidos de las verduras. Las salsas de tomate en general salpican un poco, lo único que podemos hacer es poner el fuego flojito y después limpiar alrededor o bien utilizar una sartén o cacerola más honda. La salsa estará lista cuando se haya reducido un poco y también se vea más espesa. Pruébala por si tienes que rectificar de sal y si la notas un poco ácida por el tomate añade el azúcar, mezcla, cocínala un minutos más y pruébala de nuevo. Haz 4 huecos encima de la salsa con una cuchara sopera (pero sin llegar hasta el fondo), casca los huevos uno a uno en un bol aparte y ve poniéndolos sobre cada uno de los huecos. Échales un poco de sal por encima. Ahora si, tapa la sartén, pon el fuego a temperatura media-suave y espera a que los huevos estén cocinados (al menos que la clara esté cuajada), tardarán unos 3 o 4 minutos. Aparta la sartén del fuego y termina decorando con unas hojas de cilantro picadas y otras enteras.

Tiempo: 50 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Puedes llevar esta receta directamente a la mesa en la sartén en la que la hayas cocinado pero no olvides poner debajo un salvamanteles porque estará aún caliente. Para mi gusto como más ricos están los huevos es calientes pero lo cierto es que este plato se puede comer templado o incluso frío. Si te sobra puedes guardarlo en la nevera 2-3 días y la salsa también se puede congelar.

No olvides acompañar con unas buenas rodajas de pan para no dejar ni gota de esta salsa de tomate casera que queda espectacular. La combinación con los huevos y las especias está de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de shaksuka, huevos con salsa de tomate y pimientos:

Cambia la cantidad o el tipo de especias y por supuesto adapta el nivel de picante a tu gusto para disfrutar al máximo de este plato.

Aunque se sale de lo típico a veces he preparado este plato con huevos de codorniz por encima ya que se cocinan en un momento y quedan geniales.

Consejos:

Aunque vayas a preparar la receta para dos personas te recomiendo siempre cocinar la salsa de tomate y pimientos como si fuera para 4 y congelar la mitad para en otra ocasión simplemente calentar en una sartén la salsa, cocinar los huevos encima y así tener listo este platazo en muy pocos minutos.